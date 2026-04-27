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Расписание матчей
Румыния. Лига I
Арджеш Питешти - Университатя
Арджеш Питешти - Университатя: обзор матча 27 апреля 2026
Арджеш Питешти
27.04.2026, понедельник, 20:30
Румыния. Лига I, 6 тур
0 : 1
Завершен
Университатя
10'
С. Телеш
Матч
Составы
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Арджеш Питешти - Университатя
Завершен
90'
+4
Желтая карточка
Laurenţiu Popescu
90'
+4'
89'
Желтая карточка
Флорин Стефан
Замена
Adriano Manole
️️️️➡️️
Адель Беттаиб
82'
82'
Замена
Флорин Стефан
️️️️➡️️
Никусор Банку
79'
Желтая карточка
Александр Романчук
Желтая карточка
Dorinel Oancea
77'
Желтая карточка
Florin Borța
74'
68'
Желтая карточка
Александру Крету
67'
Замена
Александру Крету
️️️️➡️️
Анзор Меквабишвили
67'
Замена
Стефан Байарам
️️️️➡️️
Самуэль Телеш
Замена
J. Blagaic
️️️️➡️️
Guilherme Garutti
61'
57'
Замена
S. Nsimba
️️️️➡️️
Ассад Аль-Амлави
54'
Желтая карточка
Анзор Меквабишвили
Замена
Dorinel Oancea
️️️️➡️️
Costinel Tofan
46'
Замена
Kevin Luckassen
️️️️➡️️
Yanis Pirvu
46'
Желтая карточка
Costinel Tofan
45'
45'
+2'
10'
ГОЛ! 0:1!
Самуэль Телеш
Пас отдал
Анзор Меквабишвили
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арджеш Питешти
34
Cătălin Căbuz
ВР
6
Mario Tudose
ЦЗ
15
Guilherme Garutti
ЦЗ
2
Costinel Tofan
(К)
ЦЗ
23
Florin Borța
ЦЗ
22
Вадим Раца
ПЗ
27
Rober Sierra
ЦП
17
Ricardo Matos
ЦП
3
Leard Sadriu
ЦФ
21
Адель Беттаиб
ЦФ
11
Yanis Pirvu
ЦФ
Главный тренер
Богдан Андоне
Университатя
21
Laurenţiu Popescu
ВР
11
Никусор Банку
(К)
ЛЗ
28
Адриан Рус
ЦЗ
6
Владимир Скрециу
ЦЗ
3
Александр Романчук
ЦЗ
17
Карлос Мора
ПЗ
5
Анзор Меквабишвили
ОП
23
Самуэль Телеш
ЦП
30
David Matei
ЦП
20
Александру Чикелдэу
ЦП
9
Ассад Аль-Амлави
ЦФ
Главный тренер
Лауренциу Регекампф
Арджеш Питешти
33
Luca Crăciun
ВР
26
Dorinel Oancea
ЦЗ
25
Takayuki Seto
ЦП
82
Mario Marin
ЦП
14
Andrei Niculcea
ЦП
98
Adriano Manole
ЦП
42
Kevin Luckassen
ЦФ
7
Michael Idowu
ЦФ
24
J. Blagaic
ЦФ
1
Cătălin Straton
ЦФ
5
Marius Briceag
ЦФ
16
Ionut Laurentiu Radescu
ЦФ
Университатя
33
Alexandru Cristian Glodean
ВР
32
Жоау Гонсалвеш
ВР
24
Nikola Stevanović
ЦЗ
2
Флорин Стефан
ЦЗ
15
Juraj Badelj
ЦЗ
29
Luca Basceanu
ЦП
4
Александру Крету
ЦП
18
Mihnea Radulescu
ЦП
19
Василе Могос
ПП
10
Стефан Байарам
ПВ
7
S. Nsimba
ЦФ
3-2-2-3
34
15
2
23
6
22
Раца
27
17
11
21
Беттаиб
3
3-3-3-1
21
28
Рус
6
Скрециу
3
Романчук
17
Мора
5
Меквабишвили
11
Банку
23
Телеш
30
20
Чикелдэу
9
Аль-Амлави
2
26
26
2
21
Беттаиб
98
98
21
Беттаиб
11
42
42
11
15
24
24
15
11
Банку
2
Стефан
2
Стефан
11
Банку
5
Меквабишвили
4
Крету
4
Крету
5
Меквабишвили
23
Телеш
10
Байарам
10
Байарам
23
Телеш
9
Аль-Амлави
7
7
9
Аль-Амлави
Остались в запасе
Арджеш Питешти
Университатя
33
Luca Crăciun
ВР
25
Takayuki Seto
ЦП
82
Mario Marin
ЦП
14
Andrei Niculcea
ЦП
7
Michael Idowu
ЦФ
1
Cătălin Straton
ЦФ
5
Marius Briceag
ЦФ
16
Ionut Laurentiu Radescu
ЦФ
Главный тренер
Богдан Андоне
33
Alexandru Cristian Glodean
ВР
32
Жоау Гонсалвеш
ВР
24
Nikola Stevanović
ЦЗ
15
Juraj Badelj
ЦЗ
29
Luca Basceanu
ЦП
18
Mihnea Radulescu
ЦП
19
Василе Могос
ПП
Главный тренер
Лауренциу Регекампф
Остались в запасе
33
Luca Crăciun
ВР
25
Takayuki Seto
ЦП
82
Mario Marin
ЦП
14
Andrei Niculcea
ЦП
7
Michael Idowu
ЦФ
1
Cătălin Straton
ЦФ
5
Marius Briceag
ЦФ
16
Ionut Laurentiu Radescu
ЦФ
Остались в запасе
33
Alexandru Cristian Glodean
ВР
32
Жоау Гонсалвеш
ВР
24
Nikola Stevanović
ЦЗ
15
Juraj Badelj
ЦЗ
29
Luca Basceanu
ЦП
18
Mihnea Radulescu
ЦП
19
Василе Могос
ПП
Главный тренер
Богдан Андоне
Главный тренер
Лауренциу Регекампф
Статистика матча Арджеш Питешти - Университатя
3
5
Всего ударов по воротам
11
14
Удары в створ
4
4
Владение мячом %
52
48
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
5
Угловые удары
3
5
Нарушения
16
13
Офсайды
3
2
Количество передач
357
326
Сейвы
3
4
Точность передач %
68
65
Удары мимо ворот
4
9
Блокированные удары
3
1
Удары из пределов штрафной
6
9
Удары из-за пределов штрафной
5
5
Информация о матче
Главный судья:
Rares George Vidican, Romania
Стадион:
Stadionul Orasenesc, Mioveni
Посещаемость:
4542
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1 : 1
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Университатя
5 : 0
17.05.2026
Университатя Клуж
Румыния. Лига I, 9 тур
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2 : 2
15.05.2026
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Динамо
1 : 1
10.05.2026
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Румыния. Лига I, 10 тур
ЧФР Клуж
1 : 1
22.05.2026
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Румыния. Лига I, 9 тур
Арджеш Питешти
2 : 2
15.05.2026
Рапид
Румыния. Лига I, 8 тур
Динамо
1 : 1
10.05.2026
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Университатя Клуж
1 : 0
02.05.2026
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Арджеш Питешти
0 : 1
27.04.2026
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Рапид
0 : 0
25.05.2026
Университатя
Румыния. Лига I, 9 тур
Университатя
5 : 0
17.05.2026
Университатя Клуж
Румыния. Лига I, 8 тур
ЧФР Клуж
0 : 0
08.05.2026
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Университатя
2 : 1
03.05.2026
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0 : 1
27.04.2026
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