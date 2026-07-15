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  • «Университатя» – «МЛ Витебск»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 июля 2026

«Университатя» – «МЛ Витебск»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 июля 2026

15 июля, 19:20
Университатя
15.07.2026, среда, 20:30
Лига чемпионов, 1 раунд
1 : 0
Завершен
МЛ Витебск
90+2' Н. Банку
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Университатя
21
Лауренциу Попеску
ВР
3
Александр Романчук
ЦЗ
28
Адриан Рус
ЦЗ
15
Юрай Бадель
ЦЗ
17
Карлос Мора
ПЗ
8
Тудор Балуцэ
ОП
20
Александру Чикелдэу
ЦП
23
Самуэль Телеш
ЦП
10
Стефан Байарам
ПВ
9
Ассад Аль-Амлави
ЦФ
12
Мандей Этим
ЦФ
Главный тренер
Лауренциу Регекампф
МЛ Витебск
1
Павел Павлюченко
ВР
23
Сергей Баланович
ЛЗ
20
Захар Волков
ЦЗ
22
Ян Скибский
ЛП
15
Валерий Бочеров
ОП
55
Валерий Громыко
АП
27
Александар Месарович
АП
6
Кирилл Гоманов
АП
80
Артем Концевой
ЛВ
10
Денильо Клеонис
ПВ
12
Радивой Босич
ЦФ
Главный тренер
Филипп Соколинский
Университатя
1
Alexandru Maxim
ВР
90
Рэзван Сава
ВР
11
Никусор Банку
ЛЗ
24
Никола Стеванович
ЦЗ
6
Владимир Скрециу
ЦЗ
5
Анзор Меквабишвили
ОП
29
Luca Basceanu
ЦП
30
Давид Матей
ЦП
4
Александру Крету
ЦП
22
Симон Элисор
ЦФ
19
Эриберту Тавареш
ЦФ
7
Стивен Нсимба
ЦФ
МЛ Витебск
30
Павел Щербаченя
ВР
45
Илья Москаленчик
ЛЗ
8
Silas Gnaka
ЦЗ
3
Никита Баранок
ЦЗ
18
Владислав Жук
ЛВ
7
Тимур Иванов
ПВ
11
Шамар Николсон
ЦФ
4-1-2-1-2
21
Попеску
3
Романчук
28
Рус
15
Бадель
17
Мора
8
Балуцэ
20
Чикелдэу
23
Телеш
10
Байарам
12
Этим
9
Аль-Амлави
2-1-1-3-3
1
Павлюченко
20
Волков
23
Баланович
15
Бочеров
22
Скибский
10
Клеонис
6
Гоманов
80
Концевой
12
Босич
27
Месарович
55
Громыко
8
Балуцэ
11
Банку
11
Банку
8
Балуцэ
3
Романчук
24
Стеванович
24
Стеванович
3
Романчук
23
Телеш
5
Меквабишвили
5
Меквабишвили
23
Телеш
9
Аль-Амлави
22
Элисор
22
Элисор
9
Аль-Амлави
12
Этим
19
Тавареш
19
Тавареш
12
Этим
23
Баланович
45
Москаленчик
45
Москаленчик
23
Баланович
15
Бочеров
8
8
15
Бочеров
22
Скибский
18
Жук
18
Жук
22
Скибский
27
Месарович
7
Иванов
7
Иванов
27
Месарович
55
Громыко
11
Николсон
11
Николсон
55
Громыко
Остались в запасе
Университатя
МЛ Витебск
1
Alexandru Maxim
ВР
90
Рэзван Сава
ВР
6
Владимир Скрециу
ЦЗ
29
Luca Basceanu
ЦП
30
Давид Матей
ЦП
4
Александру Крету
ЦП
7
Стивен Нсимба
ЦФ
Главный тренер
Лауренциу Регекампф
30
Павел Щербаченя
ВР
3
Никита Баранок
ЦЗ
Главный тренер
Филипп Соколинский
Остались в запасе
1
Alexandru Maxim
ВР
90
Рэзван Сава
ВР
6
Владимир Скрециу
ЦЗ
29
Luca Basceanu
ЦП
30
Давид Матей
ЦП
4
Александру Крету
ЦП
7
Стивен Нсимба
ЦФ
Остались в запасе
30
Павел Щербаченя
ВР
3
Никита Баранок
ЦЗ
Главный тренер
Лауренциу Регекампф
Главный тренер
Филипп Соколинский
Статистика матча Университатя - МЛ Витебск
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0

Смотреть прямую трансляцию ответного матча «Университатя» против «МЛ Витебск», 1 квалификационный раунд Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 15 июля в 20:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Университатя» – «МЛ Витебск»

«Университатя» – «МЛ Витебск»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 июля 2026

Источник: «Бомбардир»
Лига чемпионов МЛ Витебск Университатя
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