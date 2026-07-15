Смотреть прямую трансляцию ответного матча «Университатя» против «МЛ Витебск», 1 квалификационный раунд Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 15 июля в 20:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Университатя» – «МЛ Витебск»