15.07.2026, среда, 20:30
Лига чемпионов, 1 раунд
Лига чемпионов, 1 раунд
1 : 0
Завершен
Составы команд
Университатя
Университатя
4-1-2-1-2
21
Попеску
3
Романчук
28
Рус
15
Бадель
17
Мора
8
Балуцэ
20
Чикелдэу
23
Телеш
10
Байарам
12
Этим
9
Аль-Амлави
2-1-1-3-3
1
Павлюченко
20
Волков
23
Баланович
15
Бочеров
22
Скибский
10
Клеонис
6
Гоманов
80
Концевой
12
Босич
27
Месарович
55
Громыко
8
Балуцэ
11
Банку
11
Банку
8
Балуцэ
3
Романчук
24
Стеванович
24
Стеванович
3
Романчук
23
Телеш
5
Меквабишвили
5
Меквабишвили
23
Телеш
9
Аль-Амлави
22
Элисор
22
Элисор
9
Аль-Амлави
12
Этим
19
Тавареш
19
Тавареш
12
Этим
23
Баланович
45
Москаленчик
45
Москаленчик
23
Баланович
15
Бочеров
8
8
15
Бочеров
22
Скибский
18
Жук
18
Жук
22
Скибский
27
Месарович
7
Иванов
7
Иванов
27
Месарович
55
Громыко
11
Николсон
11
Николсон
55
Громыко
Остались в запасе
Университатя
МЛ Витебск
1
Alexandru Maxim
ВР
90
Рэзван Сава
ВР
6
Владимир Скрециу
ЦЗ
29
Luca Basceanu
ЦП
30
Давид Матей
ЦП
4
Александру Крету
ЦП
7
Стивен Нсимба
ЦФ
Главный тренер
Лауренциу Регекампф
30
Павел Щербаченя
ВР
3
Никита Баранок
ЦЗ
Главный тренер
Филипп Соколинский
Остались в запасе
1
Alexandru Maxim
ВР
90
Рэзван Сава
ВР
6
Владимир Скрециу
ЦЗ
29
Luca Basceanu
ЦП
30
Давид Матей
ЦП
4
Александру Крету
ЦП
7
Стивен Нсимба
ЦФ
Остались в запасе
30
Павел Щербаченя
ВР
3
Никита Баранок
ЦЗ
Главный тренер
Лауренциу Регекампф
Главный тренер
Филипп Соколинский
Статистика матча Университатя - МЛ Витебск
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Смотреть прямую трансляцию ответного матча «Университатя» против «МЛ Витебск», 1 квалификационный раунд Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 15 июля в 20:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Университатя» – «МЛ Витебск»
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Источник: «Бомбардир»