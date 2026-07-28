Ответный матч 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов между румынской «Университатей Крайова» и болгарским «Левски» пройдет 29 июля 2026 года в Крайове на стадионе «Ион Облеменко». Хозяева уступили в первом матче со счетом 0:1 и теперь должны отыгрываться, но их домашняя форма впечатляет – четыре победы подряд на своем поле. Гости, в свою очередь, находятся в отличной форме: четыре победы в последних матчах, мощная атака (2.00 гола в среднем за игру) и надежная оборона (0.60 пропущенных). Сможет ли «Университатя» использовать поддержку родных трибун и свою атакующую серию, чтобы отыграть дефицит и пройти в следующий раунд, или «Левски» продолжит свою победную серию и уверенно доведет дело до прохода? Кто окажется сильнее в этом противостоянии и почему матч обещает быть закрытым?

Кто победит в матче

«Университатя Крайова» подходит к ответной игре с хорошей домашней статистикой – четыре победы подряд на «Ион Облеменко», а в последних пяти матчах команда забила семь голов (в среднем 1.40 за игру) и пропустила столько же. В первом матче румыны не смогли забить «Левски», проиграв 0:1, что показало проблемы против организованной обороны соперника. В чемпионате Румынии «Университатя» потерпела разгромное поражение от «Динамо Бухарест» (1:5), что подорвало уверенность команды перед ответным матчем. Однако дома они обычно играют лучше, и их серия из четырех побед дает надежду на положительный результат. Им нужно забивать как минимум один гол и не пропускать, но их оборона не выглядит непробиваемой.

«Левски» подходит к ответной игре с явным преимуществом и в отличной форме: команда побеждает в четырех последних матчах, забивает в девяти последних встречах и пропускает в среднем 0.60 гола за последние пять игр. В первом матче болгары одержали минимальную победу 1:0, показав дисциплину в обороне и умение реализовать свой момент. В Лиге чемпионов «Левски» не проигрывает в трех последних матчах и забивает в каждом из них. Гости имеют преимущество в классе и текущей форме, а их оборонительная устойчивость позволяет им уверенно действовать даже на выезде. Им достаточно не проиграть, чтобы пройти дальше, что делает их фаворитами, даже несмотря на домашнюю поддержку соперника.

С учетом всех факторов мы отдаем предпочтение гостям. «Левски» имеет преимущество в форме, атаке и обороне, тогда как «Университатя» нестабильна и проиграла в первом матче. Домашняя поддержка может помочь хозяевам, но вряд ли они смогут отыграться, учитывая надежную оборону болгар. Победа «Левски» или ничья с минимальным количеством голов выглядит наиболее вероятным исходом, и гости должны пройти в следующий раунд.

Форма и история личных встреч

В единственном очном матче «Левски» обыграл «Университатю» со счетом 1:0, что дает болгарам психологическое преимущество. Текущая форма «Левски» (четыре победы подряд, 0.60 пропущенных) и нестабильность «Университати» (разгром в чемпионате, пропуски в последних матчах) указывают на то, что гости должны сохранить свое преимущество и пройти в следующий раунд. «Университатя» может забить, но ее оборона вряд ли выдержит давление.

Личные встречи Побед - 0 (0%) Ничьих - 0 (0%) Побед - 1 (100%) 0 Забитых мячей 1 0 В среднем за матч 1 Крупнейшая победа 1:0 Самый результативный матч Лига чемпионов, 2 раунд Левски 1 : 0 Университатя Лига чемпионов, 2 раунд Левски 1 : 0 Университатя

Прогноз на победителя

Мы ожидаем, что «Левски» сумеет не проиграть «Университате Крайова» в ответном матче 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов, сохранив преимущество, добытое в первой встрече. Болгарский клуб имеет преимущество в форме, атаке и обороне, тогда как хозяева нестабильны и не смогли забить в первом матче. Учитывая, что «Левски» пропускает в среднем 0.60 гола за матч, а «Университатя» забивает 1.40, гости должны сдержать атаку хозяев и добиться нужного результата. Ставка на победу «Левски» с форой (0) за 2.85 выглядит логичной и соответствует нашему прогнозу. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 2-го квалификационного раунда между «Университатя Крайова» и «Левски» состоится 29 июля 2026 года в Крайове на стадионе «Ион Облеменко» и начнется в 20:30 по московскому времени. Матч будет транслировать Fonbet.