В игрока «Стяуа» бросили сиденье. Он отбросил его и продолжил игру

Во время матча чемпионата Румынии между бухарестским «Динамо» и «Стяуа» в форварда гостей Флорина Тэнасе бросили осколок сиденья.
Это случилось, когда игрок «Стяуа» отправился подавать угловой. Тэнасе отбросил осколок и исполнил стандарт, не обращая внимание на агрессию со стороны фанатов соперника.
- Матч завершился победой «Динамо» (2:1).
- «Стяуа» идет третьим в чемпионате Румынии (43 очка), «Динамо» – восьмым (34).
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Источник: Твиттер журналиста Эммануэля Рошу