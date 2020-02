В игрока «Стяуа» бросили сиденье. Он отбросил его и продолжил игру

Во время матча чемпионата Румынии между бухарестским «Динамо» и «Стяуа» в форварда гостей Флорина Тэнасе бросили осколок сиденья.

Это случилось, когда игрок «Стяуа» отправился подавать угловой. Тэнасе отбросил осколок и исполнил стандарт, не обращая внимание на агрессию со стороны фанатов соперника.

Watch this. Chairs thrown straight at you? No problem. Just take the corner. After this, FCSB won a pemalty and came back from 1-0 to equalize. pic.twitter.com/oWkYEVpitZ