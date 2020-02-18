Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • В игрока «Стяуа» бросили сиденье. Он отбросил его и продолжил игру

В игрока «Стяуа» бросили сиденье. Он отбросил его и продолжил игру

18 февраля 2020, 09:16
1

Во время матча чемпионата Румынии между бухарестским «Динамо» и «Стяуа» в форварда гостей Флорина Тэнасе бросили осколок сиденья.

Это случилось, когда игрок «Стяуа» отправился подавать угловой. Тэнасе отбросил осколок и исполнил стандарт, не обращая внимание на агрессию со стороны фанатов соперника.

  • Матч завершился победой «Динамо» (2:1).
  • «Стяуа» идет третьим в чемпионате Румынии (43 очка), «Динамо» – восьмым (34).
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Твиттер журналиста Эммануэля Рошу
ФКСБ Динамо Бухарест
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
DOCTOR PENALTY
1582040983
И в микрофон "судья продажная, козёл ты..." тоже, наверняка, кто-то орал.
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+