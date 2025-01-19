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    • Юран ответил на вопрос о возвращении к работе: «У меня уровень РПЛ, а не Первой лиги»

    Юран ответил на вопрос о возвращении к работе: «У меня уровень РПЛ, а не Первой лиги»

    Бывший главный тренер «Пари НН», «Химок» Сергей Юран не знает, когда вернется к работе.

    «Пока не могу ответить на вопрос, когда вернусь к работе. Может быть, завтра, может, через месяц или год. Я сейчас избирателен в плане места работы. У меня были предложения из Первой лиги, и я готов рассмотреть предложения оттуда, но с задачей выхода в РПЛ и продолжения работы именно в РПЛ.

    Наверное, у меня уровень РПЛ, а не Первой лиги. Пока предложенные варианты меня не устраивали. Из РПЛ за последние полгода у меня предложений не было», – сказал Юран.

    • Юран без работы с весны.
    • Тренер работал в РПЛ с «Пари НН», «Химками», «Шинником».
    • Сезон РПЛ возобновится 28 февраля.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    19.01.2025 17:22
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    Комментарии (7)
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    timon2401
    1737298594
    и неудивительно почему...
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    Skull_Boy
    1737299902
    Тебя бы в Самару, чтобы этот кривоногий клоун Шитов седел бы на лавке, а не выходил бы в старте
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    andr45
    1737300344
    На мой взгляд, наивысшим достижением профессионализма Юрана может стать совместное с Корнеевым злопыхательство в качестве експерта на Матч ТВ. Если его возьмут на эту должность)
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    subbotaspartak
    1737300880
    Уровень - это такая плоская линейка... очень плоская...
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    Spartak_forv@
    1737303536
    «Я избирателен в плане места работы» Но не более,чем Мостовой,который не для того 20 лет в футбол играл,чтобы клуб Первой лиги тренировать
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    ...уефан
    1737305323
    ...или, хотя бы, АПЛ)...
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    zigbert
    1737361697
    Ничего удивительного, человек с завышенной самооценкой.
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