Реакция Медведева на новость о медосмотре Энрике в «Зените»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев отреагировал на новость о медосмотре в команде форварда «Ботафого» Луиса Энрике.

«Действительно ли Энрике в ближайшее время пройдет медобследование для перехода в «Зенит»? Сначала будет психиатрическое обследование некоторых ваших коллег по перу», – сказал Медведев журналисту.