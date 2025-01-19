Реакция Медведева на новость о медосмотре Энрике в «Зените»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев отреагировал на новость о медосмотре в команде форварда «Ботафого» Луиса Энрике.
«Действительно ли Энрике в ближайшее время пройдет медобследование для перехода в «Зенит»? Сначала будет психиатрическое обследование некоторых ваших коллег по перу», – сказал Медведев журналисту.
- Transfermarkt оценивает стоимость 24-летнего Луиса Энрике в 22 миллиона евро.
- Вингер провел в прошлом году за клуб из Рио-де-Жанейро 55 матчей, забил 12 голов, отдал 6 передач. Также в «Ботафого» он выиграл чемпионат Бразилии и Кубок Либертадорес.
- Луис Энрике в прошлом году дебютировал за сборную Бразилии, в 6 матчах отметился 2 голами и 1 ассистом.