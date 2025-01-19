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    • Реакция Медведева на новость о медосмотре Энрике в «Зените»

    Реакция Медведева на новость о медосмотре Энрике в «Зените»

    Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев отреагировал на новость о медосмотре в команде форварда «Ботафого» Луиса Энрике.

    «Действительно ли Энрике в ближайшее время пройдет медобследование для перехода в «Зенит»? Сначала будет психиатрическое обследование некоторых ваших коллег по перу», – сказал Медведев журналисту.

    • Transfermarkt оценивает стоимость 24-летнего Луиса Энрике в 22 миллиона евро.
    • Вингер провел в прошлом году за клуб из Рио-де-Жанейро 55 матчей, забил 12 голов, отдал 6 передач. Также в «Ботафого» он выиграл чемпионат Бразилии и Кубок Либертадорес.
    • Луис Энрике в прошлом году дебютировал за сборную Бразилии, в 6 матчах отметился 2 голами и 1 ассистом.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    19.01.2025 20:58
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    Комментарии (19)
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    Красногвардейчик
    1737311022
    Это и есть истинное лицо Зенита...и быдло конкретное)) Хамством ответил на простой вопрос, Вот именно в совокупности с этим, и кричат на трибунах про ПОЗОР РОССИИ....а болотные думают что от зависти))
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    ВасяК
    1737315106
    Также он мозга е.ал про дельфина!!!
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    Аналитик77
    1737315429
    Грубиян этот Медведев. Особенно, когда знает, что медосмотр будет, а все равно не говорит. Но не говори ты, если тайна, но и не груби. Но нет, чайник от ЧСВ свистит
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    Интерес
    1737316067
    "Острослов" недоделанный.Или -"переделанный".Всё равно ненормальный настолько,что даже коллеги по РФС отказались сидеть с ним за одним столом.
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    slavа0508
    1737316395
    Хамло . при чём очень примитивная ******** ...
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    Номэд
    1737324244
    Питорское быдло отрицает очевидное.
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    РОБЕРТ-мкртчян-yandex
    1737329905
    Дебилоид брехливый.
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    Кривая да нелёгкая
    1737355428
    Умыл лукойловскую прессу
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    Krics
    1737356727
    Хамло болотное,ихмо.
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    Uigur
    1737389825
    Это редкостный мерзавец, уверенный в своей безнаказанности...
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