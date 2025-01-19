Новиков объяснил, почему бразильцы прогуливают сборы: «Они всегда были анархистами»

Бывший вратарь ЦСКА Валерий Новиков высказался о нарушениях дисциплины со стороны бразильских игроков.

Бителло не прибыл на сбор «Динамо».

Ранее Вендел прогуливал сборы «Зенита».

Форвард «Ботафого» Луис Энрике устроил демарш перед переходом в «Зенит».

«Такое часто случается с бразильцами у нас. Они улетают домой, там тепло, встречают новогодние праздники, в начале года там еще и карнавал идет, поэтому они в Россию не торопятся.

Бразильцы всегда были анархистами в этом плане, они любят веселиться, им режим соблюдать не нравится. Деньги у нас хорошие платят, они в некоторых ситуациях могут даже спокойно заплатить штраф и опоздать на сборы. Я даже не знаю, что с этим делать. Бразильцы – такой народ, любят повеселиться», – сказал Новиков.