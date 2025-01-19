Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Лига чемпионов Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Зимний кубок РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Греция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    2 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    3 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    • Главная
    • Новости
    • Новиков объяснил, почему бразильцы прогуливают сборы: «Они всегда были анархистами»

    Новиков объяснил, почему бразильцы прогуливают сборы: «Они всегда были анархистами»

    Бывший вратарь ЦСКА Валерий Новиков высказался о нарушениях дисциплины со стороны бразильских игроков.

    «Такое часто случается с бразильцами у нас. Они улетают домой, там тепло, встречают новогодние праздники, в начале года там еще и карнавал идет, поэтому они в Россию не торопятся.

    Бразильцы всегда были анархистами в этом плане, они любят веселиться, им режим соблюдать не нравится. Деньги у нас хорошие платят, они в некоторых ситуациях могут даже спокойно заплатить штраф и опоздать на сборы. Я даже не знаю, что с этим делать. Бразильцы – такой народ, любят повеселиться», – сказал Новиков.

    Новости по теме
    «Локомотив» открыл вакансию с зарплатой 1 миллион рублей
    «Зенит» не смог победить сборную Иорданию в товарищеском матче 2
    Орлов оценил решение «Зенита» продать Вендела 2
    Источник: «РБ Спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    19.01.2025 17:43
    Рекомендуем
    Комментарии (3)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Гор--google
    1737313646
    Ну приметы,какой с них спрос?
    Ответить
    n876
    1737313882
    Анархия мать порядка.
    Ответить
    n876
    1737314041
    Я даже не знаю, что с этим делать=== Да нахрен не мутить сборы в январе.Вы же мудаки от бразильцев зависите.Ну так перенесите сборы на февраль. Гы гы
    Ответить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+
    Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
    Полная версия
    • Читайте нас: 