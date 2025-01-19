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    • «Выглядит диковато»: Алланазаров – о покупке «Зенитом» Энрике за 40 миллионов

    «Выглядит диковато»: Алланазаров – о покупке «Зенитом» Энрике за 40 миллионов

    Обозреватель «Спорт-Экспресса», фанат «Спартака» Максим Алланазаров прокомментировал готовящийся трансфер в «Зенит» Луиса Энрике.

    Планируется, что с учетом бонусов «Зенит» заплатит «Ботафого» 40 миллионов евро.

    «Нисколько не желаю быть моральным камертоном или популистом, но в моем мире покупать сегодня футболиста за 35 миллионов евро, чтобы выиграть чемпионат водокачки – это НЕНОРМАЛЬНО!

    И за 20 миллионов – НЕНОРМАЛЬНО. Называть нормальную цифру не буду, у каждого свой уровень допуска и понимания происходящего вокруг.

    Конечно, в мире, который разительно отличается от моего, могут что-то знать о скором приходе старой жизни и просто играют наперед, но выглядит все это диковато. Очень сильно надеюсь, что это не поможет. Уж больно хочется посмотреть на лица всех причастных в момент упущения чемпионства», – написал Алланазаров.

    • Transfermarkt оценивает стоимость 24-летнего Луиса Энрике в 22 миллиона евро.
    • Вингер провел в прошлом году за клуб из Рио-де-Жанейро 55 матчей, забил 12 голов, отдал 6 передач. Также в «Ботафого» он выиграл чемпионат Бразилии и Кубок Либертадорес.
    • Луис Энрике в прошлом году дебютировал за сборную Бразилии, в 6 матчах отметился 2 голами и 1 ассистом.

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    Источник: телеграм-канал Максима Алланазарова

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    19.01.2025 16:28
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    Комментарии (37)
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    Спартачище
    1737298035
    Это даже не дико Это просто комплекс неполноценности и отсутствие мозгов После краха газпрома и всех приспешников долго будем разгребать, кому по праву принадлежат липовые чемпионства болотного ховноклупа
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    Damir07
    1737299634
    Это не то что не нормально и дико и тупо прям ужасно таких слов нету для этого случая В такое время когда наши пацаны каждый день в пакетах привозят покупают какого то за три ***** за 40 милионов долларов это 4 миллиарда рублей Когда в такое время что этот футбол ни кому не нужен и до этого он не нужен был вы покупайте его Он приедет пол года по играет и обратно летом свалит уедет в отпуск и как другой **** вендел или какашкин как его там не захочет вернуться и за копейки отпустите А так за эти деньги скольки пацанов наших русских можно было одеть накормить спасти афигеть просто что за тупость я в шоке Тт народ собирает гуманитарную помощь а эти чиновники за 4 миллиардов какого то обезьяну привозят ну и нафиг он нам нужен лучше наших с
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    Тинез Розоп
    1737299677
    И где тут не позор???…
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    Damir07
    1737299808
    Эти футбольные гастарбайтеры приезжают ********* этих тостосумов на бабки и сваливают этот тоже самое сделает приедет на пару месяцев жопу отморозит и свалит и клуб что за 5 миллиардов купил даже 5тыс рублей не вернут
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    Иван Петров 1986
    1737301163
    Пир во время чумы. Этому всему уже давно название дали.
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    subbotaspartak
    1737301412
    А кто-то может это остановить? Я не только про Зенит и футбол... Закончили бы внешнеполитические дела...
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    Красногвардейчик
    1737301808
    Полностью согласен с автором.....Милляр всеми силами и огромными бюджетными деньжищами хочет держать свою игрушку на плаву, лишь бы ,,Москве показать,,(как там закомплексованные любят говорить) а то что больных детей не могут вылечить, денег нет.... или ребятам на фронт послать....эту откормленную рожу не волнует совершенно...печально всё это
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    andr45
    1737301846
    Алланазаров не присовокупил еще 4 (ЧЕТЫРЕ) млн. евро комиссионных) Итого, 44 млн. руб. или 4 614 млн.руб. (ЧЕТЫРЕ МИЛЛИАРДА ШЕСТЬСОТ ЧЕТЫРНАДЦАТЬ МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ)!!! И это в то время, когда простых граждан призывают сдавать деньги на всевозможные фонды помощи солдатам, чтобы им было что поесть и во что одеться, а также больным детям.
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    anatolich72
    1737303823
    Это п----ц, пир во время чумы.
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    Plyash
    1737362070
    Для ГазПромБанды было бы "диковато" не найти этих денег.Бабло должно принести пользу к столетию известной даты,а то худо будет кому-то...
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