«Выглядит диковато»: Алланазаров – о покупке «Зенитом» Энрике за 40 миллионов

Обозреватель «Спорт-Экспресса», фанат «Спартака» Максим Алланазаров прокомментировал готовящийся трансфер в «Зенит» Луиса Энрике.

Планируется, что с учетом бонусов «Зенит» заплатит «Ботафого» 40 миллионов евро.

«Нисколько не желаю быть моральным камертоном или популистом, но в моем мире покупать сегодня футболиста за 35 миллионов евро, чтобы выиграть чемпионат водокачки – это НЕНОРМАЛЬНО!

И за 20 миллионов – НЕНОРМАЛЬНО. Называть нормальную цифру не буду, у каждого свой уровень допуска и понимания происходящего вокруг.

Конечно, в мире, который разительно отличается от моего, могут что-то знать о скором приходе старой жизни и просто играют наперед, но выглядит все это диковато. Очень сильно надеюсь, что это не поможет. Уж больно хочется посмотреть на лица всех причастных в момент упущения чемпионства», – написал Алланазаров.