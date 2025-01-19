«Выглядит диковато»: Алланазаров – о покупке «Зенитом» Энрике за 40 миллионов

Обозреватель «Спорт-Экспресса», фанат «Спартака» Максим Алланазаров прокомментировал готовящийся трансфер в «Зенит» Луиса Энрике.
Планируется, что с учетом бонусов «Зенит» заплатит «Ботафого» 40 миллионов евро.
«Нисколько не желаю быть моральным камертоном или популистом, но в моем мире покупать сегодня футболиста за 35 миллионов евро, чтобы выиграть чемпионат водокачки – это НЕНОРМАЛЬНО!
И за 20 миллионов – НЕНОРМАЛЬНО. Называть нормальную цифру не буду, у каждого свой уровень допуска и понимания происходящего вокруг.
Конечно, в мире, который разительно отличается от моего, могут что-то знать о скором приходе старой жизни и просто играют наперед, но выглядит все это диковато. Очень сильно надеюсь, что это не поможет. Уж больно хочется посмотреть на лица всех причастных в момент упущения чемпионства», – написал Алланазаров.
- Transfermarkt оценивает стоимость 24-летнего Луиса Энрике в 22 миллиона евро.
- Вингер провел в прошлом году за клуб из Рио-де-Жанейро 55 матчей, забил 12 голов, отдал 6 передач. Также в «Ботафого» он выиграл чемпионат Бразилии и Кубок Либертадорес.
- Луис Энрике в прошлом году дебютировал за сборную Бразилии, в 6 матчах отметился 2 голами и 1 ассистом.