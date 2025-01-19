Чемпион СССР – о трансфере Луиса Энрике: «Своих «Зенит» не готовит, они им не нужны, академия – для галочки»

Чемпион СССР-1984 в составе «Зенита» Юрий Желудков раскритиковал потенциальный трансфер Луиса Энрике в «Зенит» из «Ботафого».

«У богатых свои привычки. Мне до лампочки на эти траты «Зенита». Конечно, сейчас тратить такие деньги на иностранцев бессмысленно. Своих «Зенит» не готовит, они им не нужны.

Задача – выиграть титул. «Краснодар» идет по другому пути, у них работает академия. У «Зенита» академия нужна для галочки. Есть хорошие пацаны, но все расходятся по другим командам, к «Зениту» они не готовы.

Там нужно проявлять себя прямо сейчас, сегодня. Поэтому берут Энрике за 35 миллионов. Это неправильный подход», – сказал Желудков.