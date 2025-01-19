Чемпион СССР – о трансфере Луиса Энрике: «Своих «Зенит» не готовит, они им не нужны, академия – для галочки»

Чемпион СССР-1984 в составе «Зенита» Юрий Желудков раскритиковал потенциальный трансфер Луиса Энрике в «Зенит» из «Ботафого».
«У богатых свои привычки. Мне до лампочки на эти траты «Зенита». Конечно, сейчас тратить такие деньги на иностранцев бессмысленно. Своих «Зенит» не готовит, они им не нужны.
Задача – выиграть титул. «Краснодар» идет по другому пути, у них работает академия. У «Зенита» академия нужна для галочки. Есть хорошие пацаны, но все расходятся по другим командам, к «Зениту» они не готовы.
Там нужно проявлять себя прямо сейчас, сегодня. Поэтому берут Энрике за 35 миллионов. Это неправильный подход», – сказал Желудков.
- По данным журналиста Фабрицио Романо, сумма трансфера составит 35 миллионов евро.
- По данным Metaratings.ru, сумма трансфера может составить до 40 миллионов евро: из них 32 – фиксированные выплаты, а еще 8 предусмотрены в виде бонусов.
- Transfermarkt оценивает стоимость 24-летнего Луиса Энрике в 22 миллиона евро.
- Вингер провел в прошлом году за клуб из Рио-де-Жанейро 55 матчей, забил 12 голов, отдал 6 передач. Также в «Ботафого» он выиграл чемпионат Бразилии и Кубок Либертадорес.
- Луис Энрике в прошлом году дебютировал за сборную Бразилии, в 6 матчах отметился 2 голами и 1 ассистом.