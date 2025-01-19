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    • Чемпион СССР – о трансфере Луиса Энрике: «Своих «Зенит» не готовит, они им не нужны, академия – для галочки»

    Чемпион СССР – о трансфере Луиса Энрике: «Своих «Зенит» не готовит, они им не нужны, академия – для галочки»

    Чемпион СССР-1984 в составе «Зенита» Юрий Желудков раскритиковал потенциальный трансфер Луиса Энрике в «Зенит» из «Ботафого».

    «У богатых свои привычки. Мне до лампочки на эти траты «Зенита». Конечно, сейчас тратить такие деньги на иностранцев бессмысленно. Своих «Зенит» не готовит, они им не нужны.

    Задача – выиграть титул. «Краснодар» идет по другому пути, у них работает академия. У «Зенита» академия нужна для галочки. Есть хорошие пацаны, но все расходятся по другим командам, к «Зениту» они не готовы.

    Там нужно проявлять себя прямо сейчас, сегодня. Поэтому берут Энрике за 35 миллионов. Это неправильный подход», – сказал Желудков.

    • По данным журналиста Фабрицио Романо, сумма трансфера составит 35 миллионов евро.
    • По данным Metaratings.ru, сумма трансфера может составить до 40 миллионов евро: из них 32 – фиксированные выплаты, а еще 8 предусмотрены в виде бонусов.
    • Transfermarkt оценивает стоимость 24-летнего Луиса Энрике в 22 миллиона евро.
    • Вингер провел в прошлом году за клуб из Рио-де-Жанейро 55 матчей, забил 12 голов, отдал 6 передач. Также в «Ботафого» он выиграл чемпионат Бразилии и Кубок Либертадорес.
    • Луис Энрике в прошлом году дебютировал за сборную Бразилии, в 6 матчах отметился 2 голами и 1 ассистом.

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    Источник: «Чемпионат»

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    19.01.2025 15:43
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    Комментарии (12)
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    andrei-sarap-yandex
    1737291328
    в академии очень члабые и тупые тренера....у молодёжи слабый менталитет....долой лимит....может тогда заиграют как в ЕВРОПЕ
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    ...уефан
    1737291569
    ...не для галочки, а для Лёшечки) А в остальном - всё верно)...
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    Artemka444
    1737292132
    Так не тока у зенита , так у всех!!!
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    raritet
    1737292436
    Все верно. Желудков прав. Пир во время чумы. Собственно , что дают эти бразильцы клубу? Ничего. Важнейшая задача любого клуба вырастить , пусть и не такого , как бразильцы- Аргентины, но своего. Ради чего такие траты денег. Было бы понятно, когда это были бы выдающиеся футболисты. А те , что сегодня в РПЛ, средние по европейским меркам футболисты.
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    neim
    1737293927
    Рядом с хорошими игроками из-за рубежа, наши молодые игроки будут набираться опыта и неизменно прогрессировать ))).
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    fakeid
    1737294795
    «Краснодар» идет по другому пути, у них работает академия ахаха! 8 зулусов, чёрных как сволочь - теперь это называется академия?)
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    n876
    1737306447
    Зенит позор российского футбола.
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    Интерес
    1737310537
    Ждём ложно-юбилейного феерического провала,с которого начнётся оздоровление всего футбола.
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