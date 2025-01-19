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    Мостовой оценил возможный переход Луиса Энрике

    Экс-полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой прокомментировал возможный переход вингера «Ботафого» Луиса Энрике в «Зенит».

    «Согласен, что даже для «Зенита» такая сумма – очень много. Но мы эту тему обсуждаем уже лет 10. Мы сейчас не участвуем в еврокубках, поэтому разговоры обострились и участились. Конечно, тратить эти деньги – просто бессмысленно. Ну, окей, заберут очередной сезон в чемпионате России. В составе петербуржцев человек 25, из них где-то 12 бразильцев.

    Командует тот, у кого деньги. А в Питере с деньгами проблем нет. Я всегда говорил и продолжу: «Зенит» спокойно может продать пятерых и 10 человек купить. И наоборот – тоже. Отбивать эти деньги сине-бело-голубым и не нужно.

    Искусство заключается не в том, чтобы что-то построить, когда у тебя в распоряжении миллиарды, накупив всех подряд, чтобы хвастаться ходить. Искусство – это про те истории, когда ты без денег что-то делаешь, строишь команду. В этом гениальность. Нельзя же запретить «Зениту» покупать дорогих игроков: они хотят – покупают.

    Я не думаю, что приезд Энрике как-то сильно скажется на игре команды, мы толком не знаем его. Малкома, например, мы видели и понимали, что его «Барселона» не просто так купила.

    Луис, видимо, здорово играет у себя на родине. Также слышал, что он успел в Испании уже побегать. Понятное дело, что мы переплачиваем в два-три раза за бразильцев. Меня этот трансфер не удивляет, как и всe в нашем футболе», – сказал Мостовой.

    • По данным журналиста Фабрицио Романо, сумма трансфера составит 35 миллионов евро.
    • По данным Metaratings.ru, сумма трансфера может составить до 40 миллионов евро: из них 32 – фиксированные выплаты, а еще 8 предусмотрены в виде бонусов.
    • Transfermarkt оценивает стоимость 24-летнего Луиса Энрике в 22 миллиона евро.
    • Вингер провел в прошлом году за клуб из Рио-де-Жанейро 55 матчей, забил 12 голов, отдал 6 передач. Также в «Ботафого» он выиграл чемпионат Бразилии и Кубок Либертадорес.
    • Луис Энрике в прошлом году дебютировал за сборную Бразилии, в 6 матчах отметился 2 голами и 1 ассистом.

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    Источник: «Советский спорт»

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    19.01.2025 16:01
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    Комментарии (1)
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    slavа0508
    1737293118
    Санёк то и разумные речи умеет толкать ...вот оно как однако ...
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