Франко Камоцци, экс-советник бывшего владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, назвал худший трансфер клуба за последние годы.
«Худший трансфер «Спартака» за последнее время? Однозначно: Шамар Николсон. Я просто не понимаю, как этот парень оказался в команде», – сказал итальянец.
- 27-летний Николсон провел в этом сезоне за «Спартак» 14 матчей, забил 4 гола, отдал 2 передачи.
- Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.
- Transfermarkt оценивает стоимость форварда в 4 миллиона евро.