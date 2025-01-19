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    • Камоцци определил худший трансфер «Спартака» за последние годы

    Камоцци определил худший трансфер «Спартака» за последние годы

    Франко Камоцци, экс-советник бывшего владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, назвал худший трансфер клуба за последние годы.

    «Худший трансфер «Спартака» за последнее время? Однозначно: Шамар Николсон. Я просто не понимаю, как этот парень оказался в команде», – сказал итальянец.

    • 27-летний Николсон провел в этом сезоне за «Спартак» 14 матчей, забил 4 гола, отдал 2 передачи.
    • Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.
    • Transfermarkt оценивает стоимость форварда в 4 миллиона евро.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    19.01.2025 19:10
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    Комментарии (8)
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    Литейный 4 (returned)
    1737303819
    Да у них в каждом трансферном окне сплошной позор. Мазутное бабло вообще не считают. За 20 лет выбросили столько, что двадцать Тарасовок построить можно. Гыгыгы
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    serhio80
    1737305504
    А Тиля при ком покупали?)
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    NewLife
    1737307343
    Шамар - не худший вариант. А Камоцци худший советник.
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    kliker
    1737307791
    Тиль, узбек, Бальде, Абена - и не сосчитаешь.
    Ответить
    Интерес
    1737310691
    Таких много в каждой команде.Всё заливается деньгами.
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    timon2401
    1737311315
    Да неужели?))) а Тиль, а Роша..или то что при "советнике" Федуна было и не считается?))
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    k611
    1737311586
    С точки зрения КПД и суммы трансфера - это Роша, но никак не Шамар.
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