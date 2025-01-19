Камоцци определил худший трансфер «Спартака» за последние годы

Франко Камоцци, экс-советник бывшего владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, назвал худший трансфер клуба за последние годы.

«Худший трансфер «Спартака» за последнее время? Однозначно: Шамар Николсон. Я просто не понимаю, как этот парень оказался в команде», – сказал итальянец.