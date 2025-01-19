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    Тарасов вспомнил, каким Хвича был в «Локомотиве»

    Бывший полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов вспомнил время пребывания в команде Хвичи Кварацхелии.

    • «Локо» арендовал Хвичу у «Рустави» в феврале 2019 года за 100 тысяч евро.
    • Летом того же года «Рубин» купил Кварацхелию у «Рустави» за 600 тысяч евро.
    • На этой неделе «ПСЖ» купил Хвичу у «Наполи» за 70 миллионов.

    «Когда Хвича уходил из «Локомотива», на тот момент, помимо него, было много хороших игроков. Команда ставила задачу сконцентрироваться, а не плакать, что ушeл один футболист. Думаю, больше всех расстроился Сeмин, потому что он поверил в Хвичу. Но мы решали свои задачи. Переживаний не было.

    Когда Хвича пришeл в «Локомотив», он не говорил по-русски. Ни одного слова не знал! Просто молчал. Когда уже освоился, был скромным парнем, трудолюбивым и спокойным. Назвал бы его порядочным. До сих пор с ним переписываюсь в соцсетях. Хвича отвечает, не зазнался. Я таких людей уважаю и люблю. Желаю ему только удачи!» – сказал Тарасов.

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    Источник: «Чемпионат»

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    19.01.2025 17:05
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    Комментарии (1)
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    subbotaspartak
    1737300997
    Теперь говорит по французски, полиглот...
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