Тарасов вспомнил, каким Хвича был в «Локомотиве»

Бывший полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов вспомнил время пребывания в команде Хвичи Кварацхелии.

«Локо» арендовал Хвичу у «Рустави» в феврале 2019 года за 100 тысяч евро.

Летом того же года «Рубин» купил Кварацхелию у «Рустави» за 600 тысяч евро.

На этой неделе «ПСЖ» купил Хвичу у «Наполи» за 70 миллионов.

«Когда Хвича уходил из «Локомотива», на тот момент, помимо него, было много хороших игроков. Команда ставила задачу сконцентрироваться, а не плакать, что ушeл один футболист. Думаю, больше всех расстроился Сeмин, потому что он поверил в Хвичу. Но мы решали свои задачи. Переживаний не было.

Когда Хвича пришeл в «Локомотив», он не говорил по-русски. Ни одного слова не знал! Просто молчал. Когда уже освоился, был скромным парнем, трудолюбивым и спокойным. Назвал бы его порядочным. До сих пор с ним переписываюсь в соцсетях. Хвича отвечает, не зазнался. Я таких людей уважаю и люблю. Желаю ему только удачи!» – сказал Тарасов.