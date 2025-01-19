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    • Белоус – о Промесе: «Мы же не исключаем, что «Спартак» еще вернет бандита»

    Белоус – о Промесе: «Мы же не исключаем, что «Спартак» еще вернет бандита»

    Бывший топ-менеджер «Москвы», «Ростова» и «Локомотива» Юрий Белоус высказался о возможном возвращении вингера Квинси Промеса в «Спартак».

    «Мы же не исключаем, что «Спартак» ещe бандита вернeт. Это я про Промеса. История там непростая. «Спартак» после Николая Петровича Старостина и Романцева давно уже за репутацией не следит. Промес вписывается в эту тенденцию.

    Промес был успешен в «Спартаке», у него огромная армия болельщиков. Не читал материалы уголовного дела, поэтому говорить сложно. Но история эта существует.

    Сложно сказать, насколько Промес режимил, в какой форме находится. Не забывайте, что ему уже 33 года. Процесс восстановления уже не такой, как в 20 лет. Но практика всегда шире теории. Всe может произойти.

    Дай бог, чтобы он встал на путь исправления, вернулся в «Спартак» и с чистой совестью заиграл», – сказал Белоус.

    • Сейчас 33-летний Промес играет за «Юнайтед» из Дубая.
    • Суд в Амстердаме заочно осудил его на 6 лет по делу об организации контрабанды наркотиков. Также он был приговорен к 1,5 года тюрьмы за нападение на двоюродного брата с ножом.
    • Нидерланды пока не смогли добиться экстрадиции футболиста из ОАЭ.

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    Источник: Legalbet

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    19.01.2025 15:06
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    Комментарии (21)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    a_who
    1737291762
    Сказал как перднул и тут же переобулся
    Ответить
    Spartak_forv@
    1737292181
    Какая-то мелкая бывшая шишка смеет обвинять Старостина и Романцева в потери репутации
    Ответить
    val69
    1737293077
    Дядя Петя, ты дурак... (с)....
    Ответить
    Гор--google
    1737295275
    Эта гнида свом поганым лизуном затронул честь Старостина,и Романцева.Мразь завидует славе Старостина (если он конечно знает, кто это), и супер тренеру Романцеву.Это участь чмушников, сидеть на параше,и завидовать великим мира сего.
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    Литейный 4 (returned)
    1737295470
    Спартак и репутация? Я вас умоляю. Вернут этого бандита - наркоторговца и не поперхнутся. Гыгыгы
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    лёвчик
    1737297272
    больше думай о своей репутации, ДЕБИЛ
    Ответить
    subbotaspartak
    1737300779
    «Мы же не исключаем, что «Спартак» еще вернет бандита» Мы... Кто это всё время разговаривает?
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    Айболид
    1737302681
    Визгов то , визгов .... ))))))))))))))))
    Ответить
    Каратель помойников
    1737304810
    Парадокс,болотные шлюхи который месяц Промеса обсуждают,айболитка,литейный и прочая мразотка так и стонут,мол Промес бандит.а последний трансфер казнокрада миллера что то забыли и ни одного коммента.парашники они и есть парашники
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    Интерес
    1737311123
    Будет знаменем,путеводной звездой,можно на время матча ставить рядом со статУем гладиатора.
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