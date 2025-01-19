Белоус – о Промесе: «Мы же не исключаем, что «Спартак» еще вернет бандита»

Бывший топ-менеджер «Москвы», «Ростова» и «Локомотива» Юрий Белоус высказался о возможном возвращении вингера Квинси Промеса в «Спартак».

«Мы же не исключаем, что «Спартак» ещe бандита вернeт. Это я про Промеса. История там непростая. «Спартак» после Николая Петровича Старостина и Романцева давно уже за репутацией не следит. Промес вписывается в эту тенденцию.

Промес был успешен в «Спартаке», у него огромная армия болельщиков. Не читал материалы уголовного дела, поэтому говорить сложно. Но история эта существует.

Сложно сказать, насколько Промес режимил, в какой форме находится. Не забывайте, что ему уже 33 года. Процесс восстановления уже не такой, как в 20 лет. Но практика всегда шире теории. Всe может произойти.

Дай бог, чтобы он встал на путь исправления, вернулся в «Спартак» и с чистой совестью заиграл», – сказал Белоус.