«Ботафого» сделал «Зениту» скидку на Энрике

Владелец «Ботафого» Джон Текстор согласился сделать скидку «Зениту» на форварда Луиса Энрике.
«Зенит» заплатит за трансфер Луиса Энрике 30 миллионов евро + 2 миллиона бразильский клуб получит в качестве бонусов.
Изначально речь шла о 33 миллионах + 2, о чем писали всякие разные далекие от нас фабрицио романы. Но потом владелец «Ботафого» с удивлением узнал, что в Питере готовы осуществить разовый платеж. Мужик офигел от такого и выкатил 10% скидку.
Итог: 30 миллионов + 2 бонусами», – написал журналист «Чемпионата» Дмитрий Зимин.
- Transfermarkt оценивает стоимость 24-летнего Луиса Энрике в 22 миллиона евро.
- Вингер провел в прошлом году за клуб из Рио-де-Жанейро 55 матчей, забил 12 голов, отдал 6 передач. Также в «Ботафого» он выиграл чемпионат Бразилии и Кубок Либертадорес.
- Луис Энрике в прошлом году дебютировал за сборную Бразилии, в 6 матчах отметился 2 голами и 1 ассистом.