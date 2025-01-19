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    «Ботафого» сделал «Зениту» скидку на Энрике

    Владелец «Ботафого» Джон Текстор согласился сделать скидку «Зениту» на форварда Луиса Энрике.

    «Зенит» заплатит за трансфер Луиса Энрике 30 миллионов евро + 2 миллиона бразильский клуб получит в качестве бонусов.

    Изначально речь шла о 33 миллионах + 2, о чем писали всякие разные далекие от нас фабрицио романы. Но потом владелец «Ботафого» с удивлением узнал, что в Питере готовы осуществить разовый платеж. Мужик офигел от такого и выкатил 10% скидку.

    Итог: 30 миллионов + 2 бонусами», – написал журналист «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

    • Transfermarkt оценивает стоимость 24-летнего Луиса Энрике в 22 миллиона евро.
    • Вингер провел в прошлом году за клуб из Рио-де-Жанейро 55 матчей, забил 12 голов, отдал 6 передач. Также в «Ботафого» он выиграл чемпионат Бразилии и Кубок Либертадорес.
    • Луис Энрике в прошлом году дебютировал за сборную Бразилии, в 6 матчах отметился 2 голами и 1 ассистом.

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    Источник: телеграм-канал Дмитрия Зимина

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    19.01.2025 19:43
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    Комментарии (12)
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    Иван Петров 1986
    1737305255
    30 миллионов евро + 2 миллиона государственных денег. А на лечение детишек с народа собирают.
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    Каратель помойников
    1737305428
    Засуетились казнокрады,сейчас новость выйдет что вообще за 20 договорились,а потом и вовсе свободным агентом перешёл..забегали газовые махнаты после того как общественность окуела от таких наглых трат госбабла
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    serhio80
    1737305677
    Ну и как тут шамара отпускать? Он ещё этого не бил)
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    ziborock
    1737308953
    Скидка для Газпрома это задрать цену втрое а затем скинуть 8%!)))
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    Semenycch
    1737309169
    Все отлично, Энрике меняют на Артура и Вендела без денег. Отличный трансфер! Вендел прекрасный игрок, но в России явно играть не желает! Парнокопытные визжат так, как будто их кастрируют!
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    Интерес
    1737310636
    Любой провал выдают за успех.
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