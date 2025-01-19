«Ботафого» сделал «Зениту» скидку на Энрике

Владелец «Ботафого» Джон Текстор согласился сделать скидку «Зениту» на форварда Луиса Энрике.

«Зенит» заплатит за трансфер Луиса Энрике 30 миллионов евро + 2 миллиона бразильский клуб получит в качестве бонусов.

Изначально речь шла о 33 миллионах + 2, о чем писали всякие разные далекие от нас фабрицио романы. Но потом владелец «Ботафого» с удивлением узнал, что в Питере готовы осуществить разовый платеж. Мужик офигел от такого и выкатил 10% скидку.

Итог: 30 миллионов + 2 бонусами», – написал журналист «Чемпионата» Дмитрий Зимин.