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    • Бывший защитник ЦСКА назвал три главных недостатка российского футбола

    Бывший защитник ЦСКА назвал три главных недостатка российского футбола

    Главный тренер 2Drots, бывший защитник ЦСКА, сборных СССР, СНГ и России Дмитрий Кузнецов назвал главные недостатки футбола РФ.

    «Главный недостаток российского футбола – очень высокие зарплаты игроков. В большинстве случаев российские клубы платят футболистам неоправданно большие деньги.

    Во-вторых, интенсивность тренировок. Тренировочный процесс и нагрузки в российских командах должны быть на уровне европейских клубов.

    И в-третьих, футболисты. В РПЛ нужны мастера, вокруг которых будут строиться команды», – сказал Кузнецов.

    • Сезон в РПЛ возобновится 28 февраля.
    • Российские сборные и клубы отстранены от официальных международных турниров с февраля 2022 года.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    19.01.2025 15:22
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    Комментарии (14)
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    rash1959
    1737290288
    Есть только один недостаток в футболе РФ - это зинит.
    Ответить
    ...уефан
    1737290910
    ...во многом прав(...
    Ответить
    andrei-sarap-yandex
    1737291402
    СПАРТАК уроды
    Ответить
    biber.ru
    1737293262
    Про коррупцию не сказал.
    Ответить
    baggio80
    1737297218
    Три проблемы, которые необходимо решить: 1. Отсутствие квалифицированных специалистов в руководстве Российской футбольной федерации (РФС). 2. Проблемы с судейством. 3. Недостаток детских спортивных академий.
    Ответить
    R_a_i_n
    1737299588
    Главный недостаток российского футбола это Газпром с его детищем. Сломал всё что можно.
    Ответить
    DOCTOR PENALTY
    1737307680
    На сегодняшний день все три проблемы нерешаемые. (((
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    Интерес
    1737310990
    Особенно смешная третья причина.А вопрос подготовки оных стоит на высоте???
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