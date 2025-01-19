Бывший защитник ЦСКА назвал три главных недостатка российского футбола

Главный тренер 2Drots, бывший защитник ЦСКА, сборных СССР, СНГ и России Дмитрий Кузнецов назвал главные недостатки футбола РФ.

«Главный недостаток российского футбола – очень высокие зарплаты игроков. В большинстве случаев российские клубы платят футболистам неоправданно большие деньги.

Во-вторых, интенсивность тренировок. Тренировочный процесс и нагрузки в российских командах должны быть на уровне европейских клубов.

И в-третьих, футболисты. В РПЛ нужны мастера, вокруг которых будут строиться команды», – сказал Кузнецов.