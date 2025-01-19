Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Лига чемпионов Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Зимний кубок РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Греция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    2 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    3 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?

    Названо одно из условий «Динамо» для трансфера Бителло

    «Динамо» согласится продать 25-летнего полузащитника Бителло в «Ботафого» за 18 миллионов евро, если первый транш составит половину суммы. Бразильский клуб, в свою очередь, хочет разбить оплату трансфера хавбека на четыре части. В настоящий момент стороны обсуждают детали сделки.

    • По данным «Спорт-Экспресса», «Динамо» хочет получить за игрока не менее 20 миллионов евро вместе с реальными бонусами.
    • Бителло не приехал на зимние сборы «Динамо».
    • Бразилец провел в этом сезоне 21 матч за московский клуб, забил 1 гол и отдал 10 передач.

    Новости по теме
    Силкин дал совет «Динамо», что делать с невозвращенцем Бителло 2
    Реакция Генича на возможный переход трех бразильцев из РПЛ в «Ботафого» 12
    «Динамо» планирует потратить выручку от Бителло на двух россиян: известны фамилии 17
    Источник: «Евро-Футбол.Ру»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    19.01.2025 13:43
    Рекомендуем
    Комментарии (2)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    FCSpartakM
    1737292195
    Вендел за 12, Бителло-18. Кек
    Ответить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+
    Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
    Полная версия
    • Читайте нас: 