Названо одно из условий «Динамо» для трансфера Бителло

«Динамо» согласится продать 25-летнего полузащитника Бителло в «Ботафого» за 18 миллионов евро, если первый транш составит половину суммы. Бразильский клуб, в свою очередь, хочет разбить оплату трансфера хавбека на четыре части. В настоящий момент стороны обсуждают детали сделки.

По данным «Спорт-Экспресса», «Динамо» хочет получить за игрока не менее 20 миллионов евро вместе с реальными бонусами.

Бителло не приехал на зимние сборы «Динамо».

Бразилец провел в этом сезоне 21 матч за московский клуб, забил 1 гол и отдал 10 передач.