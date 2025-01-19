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    «Зенит» заплатит за Луиса Энрике до 40 миллионов евро

    Сумма трансфера вингера Луиса Энрике из «Ботафого» в «Зенит» может составить до 40 миллионов евро. 32 из них составят фиксированные выплаты, а еще 8 предусмотрены в виде бонусов за достижения игрока в петербургском клубе.

    Зарплата игрока в «Зените» составит 4 миллиона евро в год плюс бонусы. Кроме того, за трансфер предусмотрены комиссионные в размере около 4 миллионов евро.

    Этот переход станет самым дорогим в истории «Ботафого».

    • Transfermarkt оценивает стоимость 24-летнего Луиса Энрике в 22 миллиона евро.
    • Вингер провел в прошлом году за клуб из Рио-де-Жанейро 55 матчей, забил 12 голов, отдал 6 передач. Также в «Ботафого» он выиграл чемпионат Бразилии и Кубок Либертадорес.
    • Луис Энрике в прошлом году дебютировал за сборную Бразилии, в 6 матчах отметился 2 голами и 1 ассистом.
    • По данным журналиста Фабрицио Романо, сумма сделки составит 35 миллионов евро.

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    Источник: Metaratings.ru

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    19.01.2025 13:25
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    Комментарии (14)
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    ziborock
    1737283678
    Бетис брал его за 13, продал в Ботафого за 16. Зенит разводят!)))
    Ответить
    Икстоляникс-Нибиру-vkonta
    1737283880
    В ФКГазпромФламенго теперь ещё меньше станет выходить россиян в старте
    Ответить
    k611
    1737284207
    Статистика у него скромная для такой суммы трансфера.
    Ответить
    raritet
    1737285672
    Чтобы купить что то ненужное , нужно продать что то ненужное. А этого ненужного скопилось ...
    Ответить
    Литейный 4 (returned)
    1737288219
    А чего не 200? Ну понапишут же хряки. Гыгыгы
    Ответить
    Freyd
    1737289211
    Посмотрим в деле его.
    Ответить
    Борис34684
    1737289318
    Да, у денег глаз нет.
    Ответить
    FCSpartakM
    1737292015
    В свое время Бетис его купил за 16. Чтобы вы понимали уровень развода. Реал примерно за такие деньги купил Родриго.
    Ответить
    ZENIT-59
    1737298805
    Менеджмент Зенита совершает глупость: продать Вендела за 15 тысяч и купить нового вингера за 40 тысяч!? Ни с математической и бухгалтерской стороны отрицательный баланс, а как заиграет новичок сказать трудно Я бы хорошо подумал прежде чем идти на такую сделку
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