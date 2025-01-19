«Зенит» заплатит за Луиса Энрике до 40 миллионов евро

Сумма трансфера вингера Луиса Энрике из «Ботафого» в «Зенит» может составить до 40 миллионов евро. 32 из них составят фиксированные выплаты, а еще 8 предусмотрены в виде бонусов за достижения игрока в петербургском клубе.

Зарплата игрока в «Зените» составит 4 миллиона евро в год плюс бонусы. Кроме того, за трансфер предусмотрены комиссионные в размере около 4 миллионов евро.

Этот переход станет самым дорогим в истории «Ботафого».