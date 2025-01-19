Прудников раскритиковал трансфер Луиса Энрике в «Зенит»

Бывший нападающий «Спартака», «Динамо» и еще 12 российских и зарубежных клубов Александр Прудников прокомментировал информацию об ожидаемом переходе полузащитника Луиса Энрике из «Ботафого» в «Зенит».
«Зенит» – одна из немногих команд в России, которая может себе позволить такой трансфер. Но я думаю, что в переходах за такие деньги нет надобности в текущих условиях.
Сегодня наши клубы просто играют 30 матчей в чемпионате. Они не участвуют в еврокубках. А без участия в еврокубках я не вижу смысла в таких тратах. Сейчас лучше растить своих футболистов, пока у нас есть такая возможность», – сказал Прудников.
- По данным журналиста Фабрицио Романо, сумма трансфера составит 35 миллионов евро.
- По данным Metaratings.ru, сумма трансфера может составить до 40 миллионов евро: из них 32 – фиксированные выплаты, а еще 8 предусмотрены в виде бонусов.
- Transfermarkt оценивает стоимость 24-летнего Луиса Энрике в 22 миллиона евро.
- Вингер провел в прошлом году за клуб из Рио-де-Жанейро 55 матчей, забил 12 голов, отдал 6 передач. Также в «Ботафого» он выиграл чемпионат Бразилии и Кубок Либертадорес.
- Луис Энрике в прошлом году дебютировал за сборную Бразилии, в 6 матчах отметился 2 голами и 1 ассистом.