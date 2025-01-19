Прудников раскритиковал трансфер Луиса Энрике в «Зенит»

Бывший нападающий «Спартака», «Динамо» и еще 12 российских и зарубежных клубов Александр Прудников прокомментировал информацию об ожидаемом переходе полузащитника Луиса Энрике из «Ботафого» в «Зенит».

«Зенит» – одна из немногих команд в России, которая может себе позволить такой трансфер. Но я думаю, что в переходах за такие деньги нет надобности в текущих условиях.

Сегодня наши клубы просто играют 30 матчей в чемпионате. Они не участвуют в еврокубках. А без участия в еврокубках я не вижу смысла в таких тратах. Сейчас лучше растить своих футболистов, пока у нас есть такая возможность», – сказал Прудников.