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    Прудников раскритиковал трансфер Луиса Энрике в «Зенит»

    Бывший нападающий «Спартака», «Динамо» и еще 12 российских и зарубежных клубов Александр Прудников прокомментировал информацию об ожидаемом переходе полузащитника Луиса Энрике из «Ботафого» в «Зенит».

    «Зенит» – одна из немногих команд в России, которая может себе позволить такой трансфер. Но я думаю, что в переходах за такие деньги нет надобности в текущих условиях.

    Сегодня наши клубы просто играют 30 матчей в чемпионате. Они не участвуют в еврокубках. А без участия в еврокубках я не вижу смысла в таких тратах. Сейчас лучше растить своих футболистов, пока у нас есть такая возможность», – сказал Прудников.

    • По данным журналиста Фабрицио Романо, сумма трансфера составит 35 миллионов евро.
    • По данным Metaratings.ru, сумма трансфера может составить до 40 миллионов евро: из них 32 – фиксированные выплаты, а еще 8 предусмотрены в виде бонусов.
    • Transfermarkt оценивает стоимость 24-летнего Луиса Энрике в 22 миллиона евро.
    • Вингер провел в прошлом году за клуб из Рио-де-Жанейро 55 матчей, забил 12 голов, отдал 6 передач. Также в «Ботафого» он выиграл чемпионат Бразилии и Кубок Либертадорес.
    • Луис Энрике в прошлом году дебютировал за сборную Бразилии, в 6 матчах отметился 2 голами и 1 ассистом.

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    Источник: Metaratings.ru

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    19.01.2025 14:55
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    Комментарии (11)
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    Spartak_forv@
    1737287949
    Золотые футболки с номером 100 уже на складе лежат,какие там еврокубки!
    Ответить
    R_a_i_n
    1737289586
    При чем тут еврокубки? Блохастым циферки красивые нужны в РПЛ. С Сирожай хоть миллиард вложи, стабильный провал в Европе
    Ответить
    Каратель помойников
    1737289763
    Хороший трансфер,теперь какую нибудь утку выкинуть и будет пара супернапов соболь-луиза( или наоборот).
    Ответить
    andr45
    1737290299
    Сумма трансфера Луиса Энрике из «Ботафого» в «Зенит» составляет 40 миллионов евро. 32 из них составят фиксированные выплаты, а еще 8 предусмотрены в виде бонусов за достижения игрока в петербургском клубе Кроме того, за трансфер предусмотрены комиссионные в размере около 4 миллионов евро. Всего 44 (СОРОК ЧЕТЫРЕ) миллиона евро.
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    FCSpartakM
    1737292523
    По факту в этом вся соль. И дело даже в не своих воспитанников, а в том, что можно в 2 раза дешевле взять игроков, которые будут давать разницу. Смысл платить больше 15 млн особо не вижу. Тут даже Маркиньос за 5 млн может дать разницу на отрезке.
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    Странник 09
    1737293430
    Ну не заиграет и эксперты молчать будут
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    Азбука
    1737295611
    Зачем столько платить, когда можно пропить или разворовать хотя бы.))
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