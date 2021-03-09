- 9 марта 2021
- 14:52 Фетисов – о Спаллетти в «Спартаке»: «Очередной вброс» 8
- 14 февраля 2021
- 13:13 Алексей Еременко: «Кокорин – самый талантливый российский футболист после Аршавина» 9
- 11:12 Алексей Еременко – о скаутской работе: «Ищу футболистов в джунглях»
- 16 октября 2020
- 15:53 «Томь» объявила о субаренде канадского форварда Эннина
- 11 февраля 2020
- 15:30 Фото Алексей Еременко-старший возглавил юрмальский «Спартак»
- 9 февраля 2020
- 14:11 Видео Товарищеский матч. Дубль Бакаева помог «Рубину» разгромить юрмальский «Спартак» 6
- 6 февраля 2020
- 20:20 Товарищеские матчи. «Зенит» разгромил «Сабуртало», «Оренбург» победил латвийский «Спартак» 8
- 21 января 2020
- 18:53 Товарищеский матч. «Крылья» разгромили юрмальский «Спартак», Соболев выходил на замену 1
- 25 декабря 2019
- 12:39 Фото «Динамо» сыграет с «Рубином», «Кайратом» и «Спартаксом» на сборе в Турции
- 8 сентября 2019
- 07:39 Семин – об игре с юрмальским «Спартаком»: «Получилась тренировка с повышенной нагрузкой»
- 7 сентября 2019
- 13:43 «Локомотив» анонсировал товарищеский матч с юрмальским «Спартаком»
- 28 октября 2018
- 17:44 Фото Болельщики юрмальского «Спартака» извинились перед Каррерой за его увольнение 11
- 26 октября 2018
- 19:30 Каррера 28 октября посетит матч «Спартака» из Юрмалы 8
- 20 сентября 2018
- 14:13 Давыдов: «Заменить Промеса теперь почти невозможно. Он – легенда «Спартака» 6
- 12 сентября 2018
- 13:42 Фото Прудников стал игроком юрмальского «Спартака» 13
- 24 августа 2018
- 09:17 Гришин: «Пришел в родной ЦСКА, а мне отвечают: «Мест нет». А Игнашевичу моментально подыскали должность в штабе дубля» 20
- 13 августа 2018
- 01:33 Гришин покинул юрмальский «Спартак». Он возглавлял клуб четыре месяца 2
- 23 июля 2018
- 23:59 Российские арбитры назначены на три матча Лиги Европы 6
- 19 июня 2018
- 18:14 «Спартак» из Юрмалы подтвердил переход Давыдова из московского «Спартака» на правах аренды 10
- 7 июня 2018
- 12:34 Агент Давыдова: «Денис хочет поиграть в Юрмале»
- 06:56 Давыдов отправится в аренду в «Спартак» из Юрмалы 19
- 19 апреля 2018
- 20:12 Экс-тренер молодежной команды ЦСКА Гришин возглавил «Спартак» Ю 8
- 5 февраля 2018
- 18:13 Еременко перешел в московский «Спартак» не из «Базеля», потому что зимой его выкупил юрмальский «Спартак» 13
- 16:38 «Спартак» объявил о трансфере Сергея Еременко 13
- 11 февраля 2017
- 15:07 Ринат Билялетдинов может возглавить латвийский «Спартак» 1
- 30 октября 2016
- 11:45 Юрмальский «Спартак» впервые в истории стал чемпионом Латвии 1