Алексей Еременко – о скаутской работе: «Ищу футболистов в джунглях»

Спортивный директор латвийского «Спартака» Алексей Еременко рассказал о специфике работы. Он ищет футболистов, в частности, в Африке.

– Сейчас начинается мой четвертый сезон в Юрмале. Два-три месяца в год я провожу в Африке. Там мне помогает бывший скаут «Манчестер Юнайтед» Омар, работающий сейчас в «Марселе». Он советует, куда стоит ехать, а куда – нет.

Я давно понял, что когда привозишь из Африки футболиста, нужно дать ему полгода-год для адаптации. К тому же больших талантов мы себе позволить не можем, так что я ищу футболистов в джунглях, в местах, куда белые вообще редко забираются. Поэтому получается даже с маленьким бюджетом заманить качественных игроков.

– Например?

– Практически бесплатно взяли в Гане Патрика Твумаси, продали в «Астану», а потом он дорос до «Алавеса» и «Ганновера». Летом 2020-го мы продали в «Дженоа» нападающего Габриэля Шарпентье – из такого маленького чемпионата редко уходят сразу в Серию А.

– А в это окно?

– Недавно отпустили в «Томь» качественного ганского вингера Ричи Эннина. Его я полтора года назад нашел в итальянской Серии D. Думаю, скоро увидим Ричи в РПЛ. Также мы сейчас отдали в аренду «Лугано» правого защитника Опара Лаки, которого я два года назад присмотрел в Нигерии.