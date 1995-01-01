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    Алексей Еременко – о скаутской работе: «Ищу футболистов в джунглях»

    Спортивный директор латвийского «Спартака» Алексей Еременко рассказал о специфике работы. Он ищет футболистов, в частности, в Африке.

    – Сейчас начинается мой четвертый сезон в Юрмале. Два-три месяца в год я провожу в Африке. Там мне помогает бывший скаут «Манчестер Юнайтед» Омар, работающий сейчас в «Марселе». Он советует, куда стоит ехать, а куда – нет.

    Я давно понял, что когда привозишь из Африки футболиста, нужно дать ему полгода-год для адаптации. К тому же больших талантов мы себе позволить не можем, так что я ищу футболистов в джунглях, в местах, куда белые вообще редко забираются. Поэтому получается даже с маленьким бюджетом заманить качественных игроков.

    – Например?

    – Практически бесплатно взяли в Гане Патрика Твумаси, продали в «Астану», а потом он дорос до «Алавеса» и «Ганновера». Летом 2020-го мы продали в «Дженоа» нападающего Габриэля Шарпентье – из такого маленького чемпионата редко уходят сразу в Серию А.

    – А в это окно?

    – Недавно отпустили в «Томь» качественного ганского вингера Ричи Эннина. Его я полтора года назад нашел в итальянской Серии D. Думаю, скоро увидим Ричи в РПЛ. Также мы сейчас отдали в аренду «Лугано» правого защитника Опара Лаки, которого я два года назад присмотрел в Нигерии.

    • В качестве игрока Еременко выступал в России за «Сатурн» и «Рубин».
    • «Спартаком» из Латвии владеет футбольный агент Марко Трабукки.
    • В прошлом сезоне чемпионата Латвии команда финишировала 6-й.

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    Источник: «Матч ТВ»

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