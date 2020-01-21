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Товарищеский матч. «Крылья» разгромили юрмальский «Спартак», Соболев выходил на замену

21 января 2020, 18:53
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«Крылья Советов» одержали крупную победу над латвийским «Спартаком» в товарищеском матче на сборах.

Голы в составе самарцев забивали Деян Радонич, Егор Голенков, Дмитрий Молчанов и Александр Анюков. Форвард Александр Соболев вышел на замену в первом тайме, но отличиться не смог.

Товарищеский матч.

«Крылья Советов» – «Спартак» Юрмала Латвия – 4:1 (1:1).

«Крылья Советов» (первый тайм): Овсянников, Полуяхтов, Карпов, Лысцов, Тимофеев, Антон, Кабутов, Терехов, Иванов, Радонич, Комбаров.

«Крылья Советов» (второй тайм): Рыжиков, Гацкан, Бурлак, Анюков, Зиньковский, Киселев, Чернов, Якуба, Гынсарь, Соболев, Голенков.

Источник: Бомбардир.ру
Товарищеские матчи Крылья Советов Спартак
Комментарии (1)
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АКС-74У
1579690889
Это нормально, будет меньше спроса. Надо больше тренироваться, догонять партнеров, а то можно и потерять место в основном составе, молодежь не дремлет.
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