Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Делай ноги. Тест: кому принадлежат легендарные бутсы
    Делай ноги. Тест: кому принадлежат легендарные бутсы
    2 Кто ты из президентов РФПЛ? Игра от «Бомбардира»
    Кто ты из президентов РФПЛ? Игра от «Бомбардира»
    3 Тест: хорошо ли вы знаете статистику Евро?
    Тест: хорошо ли вы знаете статистику Евро?

    Алексей Еременко-старший возглавил юрмальский «Спартак»

    «Спартак» Юрмала объявил о назначении главным тренером Алексея Еременко-старшего.

    «Многие футболисты играющие сегодня в топ-лигах Европы, успешно прошли через опыт Алексея Борисовича! Уже сегодня Алексей Борисович приступит к своим обязанностям», – сообщается в твиттере клуба.

    • Спортивным директором «Спартака» работает Алексей Еременко, сын тренера.
    • В команде также играет другой сын Алексея Борисовича – полузащитник Сергей Еременко.
    • Ранее Еременко-старший тренировал карагандинский «Шахтер», «Пюник» и финские клубы.

    Источник: твиттер юрмальского «Спартака»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 15:30
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2472

      alarm 19 минут назад

      ПОЗОР ЮРМАЛЬСКИМ ХРЯКАМ!

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106858
    #2
    Chernyi Lis
    81455
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    75444
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru