Алексей Еременко-старший возглавил юрмальский «Спартак»

«Спартак» Юрмала объявил о назначении главным тренером Алексея Еременко-старшего.
«Многие футболисты играющие сегодня в топ-лигах Европы, успешно прошли через опыт Алексея Борисовича! Уже сегодня Алексей Борисович приступит к своим обязанностям», – сообщается в твиттере клуба.
- Спортивным директором «Спартака» работает Алексей Еременко, сын тренера.
- В команде также играет другой сын Алексея Борисовича – полузащитник Сергей Еременко.
- Ранее Еременко-старший тренировал карагандинский «Шахтер», «Пюник» и финские клубы.
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Источник: твиттер юрмальского «Спартака»