Алексей Еременко-старший возглавил юрмальский «Спартак»

«Спартак» Юрмала объявил о назначении главным тренером Алексея Еременко-старшего.

«Многие футболисты играющие сегодня в топ-лигах Европы, успешно прошли через опыт Алексея Борисовича! Уже сегодня Алексей Борисович приступит к своим обязанностям», – сообщается в твиттере клуба.

Спортивным директором «Спартака» работает Алексей Еременко , сын тренера.

, сын тренера. В команде также играет другой сын Алексея Борисовича – полузащитник Сергей Еременко .

. Ранее Еременко-старший тренировал карагандинский «Шахтер», «Пюник» и финские клубы.