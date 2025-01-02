Прудников – об отстранении России: «Катастрофа. Нас никто не любит»

Бывший нападающий «Спартака» Александр Прудников высказался об отстранении России от турниров ФИФА и УЕФА.

«Нас нигде не любят, но главное желание на 2025 год – чтобы спортсменов вернули на международную арену.

Я тут даже больше не за футболистов, а за другие виды спорта. В футболе каждые два года проходят серьезные чемпионаты.

Есть же Олимпийские игры... Там раз в четыре года что-то проходит, а люди половину жизни положили на подготовку. Они могли стать чемпионами, а их просто взяли и отстранили. У людей цель всей жизни – попасть на Олимпиаду.

Отстранение от международных соревнований – катастрофа для нашей страны. Хочется, чтобы все вернулось на круги своя. Спорт всегда был вне политики, но, к сожалению, эти принципы давно забыты», – сказал Прудников.