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  • Прудников – об отстранении России: «Катастрофа. Нас никто не любит»

Прудников – об отстранении России: «Катастрофа. Нас никто не любит»

2 января 2025, 13:25
4

Бывший нападающий «Спартака» Александр Прудников высказался об отстранении России от турниров ФИФА и УЕФА.

«Нас нигде не любят, но главное желание на 2025 год – чтобы спортсменов вернули на международную арену.

Я тут даже больше не за футболистов, а за другие виды спорта. В футболе каждые два года проходят серьезные чемпионаты.

Есть же Олимпийские игры... Там раз в четыре года что-то проходит, а люди половину жизни положили на подготовку. Они могли стать чемпионами, а их просто взяли и отстранили. У людей цель всей жизни – попасть на Олимпиаду.

Отстранение от международных соревнований – катастрофа для нашей страны. Хочется, чтобы все вернулось на круги своя. Спорт всегда был вне политики, но, к сожалению, эти принципы давно забыты», – сказал Прудников.

  • Отстранение России длится с февраля 2022 года.
  • Сборная уже пропустила ЧМ-2022, Евро-2024 и два розыгрыша Лиги наций.

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Источник: Legalbet
Россия. Премьер-лига Спартак Россия Прудников Александр
Комментарии (4)
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Тинез Розоп
1735813658
Ну если честно, то мы тоже никого не любим. Даже себя. Когда себя начнём любить , то может и к нам повернутся…
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Борис34684
1735813953
Бредни пятилетнего ребёнка, можно подумать нас кто то когда то любил. Да и спорт испокон веков был вместе с политикой и всегда будет так.
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...уефан
1735819445
...нам их любовь нахер не нужна, достаточно того, чтобы опасались...
Ответить
subbotaspartak
1735828493
"Я старый, меня девушки не любят" - Паниковский...
Ответить
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