Прудников – об отстранении России: «Катастрофа. Нас никто не любит»

Бывший нападающий «Спартака» Александр Прудников высказался об отстранении России от турниров ФИФА и УЕФА.
«Нас нигде не любят, но главное желание на 2025 год – чтобы спортсменов вернули на международную арену.
Я тут даже больше не за футболистов, а за другие виды спорта. В футболе каждые два года проходят серьезные чемпионаты.
Есть же Олимпийские игры... Там раз в четыре года что-то проходит, а люди половину жизни положили на подготовку. Они могли стать чемпионами, а их просто взяли и отстранили. У людей цель всей жизни – попасть на Олимпиаду.
Отстранение от международных соревнований – катастрофа для нашей страны. Хочется, чтобы все вернулось на круги своя. Спорт всегда был вне политики, но, к сожалению, эти принципы давно забыты», – сказал Прудников.
- Отстранение России длится с февраля 2022 года.
- Сборная уже пропустила ЧМ-2022, Евро-2024 и два розыгрыша Лиги наций.