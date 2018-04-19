Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Экс-тренер молодежной команды ЦСКА Гришин возглавил «Спартак» Ю

Экс-тренер молодежной команды ЦСКА Гришин возглавил «Спартак» Ю

19 апреля 2018, 20:12
8

Бывший главный тренер молодежной команды московского ЦСКА Александр Гришин возглавил латышский «Спартак». Об этом сообщил сам специалист.

«Я возглавил юрмальский «Спартак», контракт пока не подписан правда, но нахожусь я в Латвии. Я знал об этом предложении. В последний момент мы переговорили, и я решил, что пора пробовать начинать работать со взрослой командой. Хотел я работать в ЦСКА, но придeтся работать в «Спартаке» теперь. Но что делать? Это было неединственный вариант продолжения моей карьеры. Но как только Марко Трабукки мне позвонил, я сразу согласился.

Цели у меня побеждать, воспитывать хороших ребят. Тем более команда играет во взрослой Лиге чемпионов. Это для меня большой вызов. Будем работать, как сможем, а там посмотрим, на сколько нас хватит. Хочется помочь ребятам и руководству команды. Дали работу, за что им спасибо», – сказал Гришин.

«Спартак» Ю – победитель чемпионата Латвии последних двух сезонов.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Россия. Молодежное первенство ЦСКА ЦСКА (мол) Спартак Гришин Александр
Комментарии (8)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
bset
1524163080
Да, обидно, конечно, что не в ЦСКА. Но правильно делает, что хочет быть главным. А у Гончаренко сейчас вообще альтернатив нет.
Ответить
yarik1_78
1524164770
Латышский свинарник?Первый раз слышу.
Ответить
Nerlinger
1524175948
Хорошо не московский
Ответить
за ЦСКА с 1980г
1524196018
всё правильно сделал..
Ответить
Чикомас
1524218819
Лично я помню одну латышскую команду- Даугаву. и одного игрока -Лайзанса..Оказывается еще и Спартак есть..
Ответить
ИгорьТор
1524293985
Совсем видно плохо с предложениями у Гришина, раз в Спартак да еще и в Латвию. Или жена заставила уехать, говорят у него девушка красивая очень есть)))
Ответить
Главные новости
Гинер зол на ЦСКА: «Я строил наш дом не для этого»
14:14
1
Глушенкова оценили на уровне «Барселоны»
14:00
3
Радимов – об 11-метровом в пользу «Зенита»: «Соболев дорисовал, но это действительно пенальти»
13:24
4
Бывшая жена Зобнина объяснила развод с игроком «Спартака»
13:15
8
«Локомотив» заинтересовался хавбеком «Балтики»
12:57
2
«Динамо» согласовало сумму трансфера игрока сборной Чили
12:46
3
ФотоКлуб АПЛ подписал игрока «Атлетико» и вратаря, у которого сорвался трансфер в «ПСЖ»
12:35
Моуринью – о срыве трансфера Родри в «Реал»: «Желаю ему удачи, но, конечно, не очень много»
12:24
ВидеоПрезидент албанского «Динамо» рассыпал в раздевалке деньги для игроков
12:13
5
Сафонов вошел в топ-10 лучших вратарей мира по версии ESPN
11:55
6
Все новости
Все новости
«Динамо» согласовало сумму трансфера игрока сборной Чили
12:46
3
Даку объяснил, почему «Спартак» может стать чемпионом в этом сезоне
11:28
6
Игрок РПЛ похвалил российских судей
10:43
18
Черданцев скептически высказался о шансах «Динамо» на успех с Шварцем
10:28
9
Корнеев оценил перспективы Батракова перейти в более именитый клуб из «Галатасарая»
10:14
3
Клуб РПЛ понес «невосполнимую потерю»
09:55
1
Мнение Мостового о Батракове в «Галатасарае»
09:45
Слуцкому на спине нарисовали член
09:29
Батракова похвалили за прощание с фанатами «Локомотива»
09:05
3
Семин напутствовал Батракова в «Галатасарай»
08:41
2
Отец Тюкавина прокомментировал прозенитовский жест сына
08:34
7
Круговой отправил намек-недовольство тренеру ЦСКА
08:23
5
Тренер ЦСКА поделился народной мудростью после поражения от «Акрона»
08:17
3
Почти все игроки клуба РПЛ получили от Бубнова единицы
08:13
6
ФотоЭкс-зенитовец Витсель подписал контракт с новым клубом
01:39
3
Заявление Галактионова об уходе Батракова в «Галатасарай»
01:31
1
Бубнов назвал тренера РПЛ, который не имеет отношения к футболу
01:25
12
Выявлен клуб РПЛ, где «сливают» тренера
01:13
5
Галактионов прокомментировал поражение «Локо» от «Ростова»
00:56
2
Жена Батракова оценила его прощание с фанатами «Локомотива»
00:29
3
В Бразилии отказались от игрока «Зенита»
00:11
7
В Грозном вновь возникли проблемы со светом во время матча
Вчера, 23:59
1
Бубнов прокомментировал уход лидеров «Локомотива»
Вчера, 23:38
8
Защитник ЦСКА предъявил претензии нападающим
Вчера, 23:25
3
Появилось объяснение, почему Батраков переезжает в Турцию
Вчера, 23:13
12
«Лучше схожу на Сергея Жукова»: Круговой – о концерте Канье Уэста на «Газпром Арене»
Вчера, 22:41
12
Галактионов объяснил, почему Батраков не играет с «Ростовом»
Вчера, 22:19
Батраков назвал европейский клуб, где продолжит карьеру
Вчера, 22:13
12
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+