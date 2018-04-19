Экс-тренер молодежной команды ЦСКА Гришин возглавил «Спартак» Ю

Бывший главный тренер молодежной команды московского ЦСКА Александр Гришин возглавил латышский «Спартак». Об этом сообщил сам специалист.

«Я возглавил юрмальский «Спартак», контракт пока не подписан правда, но нахожусь я в Латвии. Я знал об этом предложении. В последний момент мы переговорили, и я решил, что пора пробовать начинать работать со взрослой командой. Хотел я работать в ЦСКА, но придeтся работать в «Спартаке» теперь. Но что делать? Это было неединственный вариант продолжения моей карьеры. Но как только Марко Трабукки мне позвонил, я сразу согласился.

Цели у меня побеждать, воспитывать хороших ребят. Тем более команда играет во взрослой Лиге чемпионов. Это для меня большой вызов. Будем работать, как сможем, а там посмотрим, на сколько нас хватит. Хочется помочь ребятам и руководству команды. Дали работу, за что им спасибо», – сказал Гришин.

«Спартак» Ю – победитель чемпионата Латвии последних двух сезонов.