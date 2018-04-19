Экс-тренер молодежной команды ЦСКА Гришин возглавил «Спартак» Ю

Совсем видно плохо с предложениями у Гришина, раз в Спартак да еще и в Латвию. Или жена заставила уехать, говорят у него девушка красивая очень есть)))
Бывший главный тренер молодежной команды московского ЦСКА Александр Гришин возглавил латышский «Спартак». Об этом сообщил сам специалист.
«Я возглавил юрмальский «Спартак», контракт пока не подписан правда, но нахожусь я в Латвии. Я знал об этом предложении. В последний момент мы переговорили, и я решил, что пора пробовать начинать работать со взрослой командой. Хотел я работать в ЦСКА, но придeтся работать в «Спартаке» теперь. Но что делать? Это было неединственный вариант продолжения моей карьеры. Но как только Марко Трабукки мне позвонил, я сразу согласился.
Цели у меня побеждать, воспитывать хороших ребят. Тем более команда играет во взрослой Лиге чемпионов. Это для меня большой вызов. Будем работать, как сможем, а там посмотрим, на сколько нас хватит. Хочется помочь ребятам и руководству команды. Дали работу, за что им спасибо», – сказал Гришин.
«Спартак» Ю – победитель чемпионата Латвии последних двух сезонов.