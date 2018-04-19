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    Экс-тренер молодежной команды ЦСКА Гришин возглавил «Спартак» Ю

    Бывший главный тренер молодежной команды московского ЦСКА Александр Гришин возглавил латышский «Спартак». Об этом сообщил сам специалист.

    «Я возглавил юрмальский «Спартак», контракт пока не подписан правда, но нахожусь я в Латвии. Я знал об этом предложении. В последний момент мы переговорили, и я решил, что пора пробовать начинать работать со взрослой командой. Хотел я работать в ЦСКА, но придeтся работать в «Спартаке» теперь. Но что делать? Это было неединственный вариант продолжения моей карьеры. Но как только Марко Трабукки мне позвонил, я сразу согласился.

    Цели у меня побеждать, воспитывать хороших ребят. Тем более команда играет во взрослой Лиге чемпионов. Это для меня большой вызов. Будем работать, как сможем, а там посмотрим, на сколько нас хватит. Хочется помочь ребятам и руководству команды. Дали работу, за что им спасибо», – сказал Гришин.

    «Спартак» Ю – победитель чемпионата Латвии последних двух сезонов.

    Источник: Чемпионат.ком

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    19.04.2018 20:12
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +10

      ИгорьТор 21 апреля 2018, 09:59

      Совсем видно плохо с предложениями у Гришина, раз в Спартак да еще и в Латвию. Или жена заставила уехать, говорят у него девушка красивая очень есть)))

      0
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      Рейтинг: +2780

      Чикомас 20 апреля 2018, 13:06

      Лично я помню одну латышскую команду- Даугаву. и одного игрока -Лайзанса..Оказывается еще и Спартак есть..

      0
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      ...
      Рейтинг: +1289

      каа > Чикомас 20 апреля 2018, 14:21

      А Сконто не помнишь?

      0
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      Рейтинг: +1756

      за ЦСКА с 1980г 20 апреля 2018, 06:46

      всё правильно сделал..

      -1
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      Рейтинг: +2844

      Nerlinger 20 апреля 2018, 01:12

      Хорошо не московский

      0
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      Рейтинг: +1465

      yarik1_78 19 апреля 2018, 22:06

      Латышский свинарник?Первый раз слышу.

      2
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      Рейтинг: +24996

      bset 19 апреля 2018, 21:38

      Да, обидно, конечно, что не в ЦСКА. Но правильно делает, что хочет быть главным. А у Гончаренко сейчас вообще альтернатив нет.

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