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    • Прудников поделился ожиданиями от матча «Спартака» с «Ростовом»

    Прудников поделился ожиданиями от матча «Спартака» с «Ростовом»

    Бывший нападающий «Спартака» Александр Прудников считает, что победа красно-белых над ЦСКА (2:0) в матче 14-го тура РПЛ вдохновит их на успех в первом матче 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России с «Ростовом».

    «Ожидается очень хорошая игра. Можно ли сказать, что «Спартак» будет хорошим раздражителем для главного тренера «Ростова» Валерия Карпина? Думаю, отчасти, да. Но красно‑белые после победы над ЦСКА в дерби в хорошем настроении, на подъеме, поэтому это должно вдохновить их на успех. Жду победы «Спартака» в этом матче», – сказал Прудников.

    • Матч «Спартак» – «Ростов» пройдет 5 ноября. Начало игры – в 18:30 мск.
    • Ответная встреча состоится 27 ноября.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    05.11.2024 08:53
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