Прудников поделился ожиданиями от матча «Спартака» с «Ростовом»

Бывший нападающий «Спартака» Александр Прудников считает, что победа красно-белых над ЦСКА (2:0) в матче 14-го тура РПЛ вдохновит их на успех в первом матче 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России с «Ростовом».

«Ожидается очень хорошая игра. Можно ли сказать, что «Спартак» будет хорошим раздражителем для главного тренера «Ростова» Валерия Карпина? Думаю, отчасти, да. Но красно‑белые после победы над ЦСКА в дерби в хорошем настроении, на подъеме, поэтому это должно вдохновить их на успех. Жду победы «Спартака» в этом матче», – сказал Прудников.