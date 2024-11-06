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    • Червиченко отреагировал на поражение «Спартака» от «Ростова»

    Червиченко отреагировал на поражение «Спартака» от «Ростова»

    Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко высказался о матче с «Ростовом». Московская команда уступила в кубковой игре со счетом 0:1. Ответная встреча пройдет 27 ноября в Ростове‑на‑Дону.

    «Непредсказуемость – суть нынешнего «Спартака». Это абсолютно нестабильная и несбалансированная команда. Запаса прочности нет, отсутствует игровая модель. Игроки действуют, как получится. С ЦСКА получилось – повезло. Перед матчем с «Ростовом» у меня не было уверенности, что команда Станковича выиграет. Оказалось, что все еще хуже: они могут настроиться только на один матч, и, как мне кажется, настрой этот идет не от тренера, а от самих игроков. На дистанции же – ничего нет.

    «Ростову» повезло, что Барко не забил именно вчера. Если заметили, у «Спартака» даже неясно, кто должен был исполнять пенальти. Сначала к мячу подошел Николсон, потом начались споры. Такой несогласованности в команде – результат тренерской недоработки», – сказал Червиченко.

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

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    Источник: «Евро-Футбол.Ру»

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    06.11.2024 15:26
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    Комментарии (5)
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    ...уефан
    1730896795
    ...вот, как-то без твоей блевотины скользко...
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    Cleaner
    1730897623
    Как только Спартак ПРОИГРЫВАЕТ, так выползает из под плинтуса этот Червиченко и начинает интервью желчные раздавать...(((
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    FCSpartakM
    1730902649
    Как -то даже слабо для его бреда. Вчера просто не забили и все. Ростов смотрелся слабо, даже слабее проигранной игры ранее в три мяча.
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