Червиченко отреагировал на поражение «Спартака» от «Ростова»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко высказался о матче с «Ростовом». Московская команда уступила в кубковой игре со счетом 0:1. Ответная встреча пройдет 27 ноября в Ростове‑на‑Дону.

«Непредсказуемость – суть нынешнего «Спартака». Это абсолютно нестабильная и несбалансированная команда. Запаса прочности нет, отсутствует игровая модель. Игроки действуют, как получится. С ЦСКА получилось – повезло. Перед матчем с «Ростовом» у меня не было уверенности, что команда Станковича выиграет. Оказалось, что все еще хуже: они могут настроиться только на один матч, и, как мне кажется, настрой этот идет не от тренера, а от самих игроков. На дистанции же – ничего нет.

«Ростову» повезло, что Барко не забил именно вчера. Если заметили, у «Спартака» даже неясно, кто должен был исполнять пенальти. Сначала к мячу подошел Николсон, потом начались споры. Такой несогласованности в команде – результат тренерской недоработки», – сказал Червиченко.

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