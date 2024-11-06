Червиченко объяснил поражение «Спартака» от «Ростова»

Экс-владелец «Спартака» Андрей Червиченко дал объяснение поражению команды в кубковом матче против «Ростова» (0:1).

«Я так и предполагал. Говорил, что после удачного матча с ЦСКА у «Спартака», скорее всего, будет невзрачная и неинтересная игра. Как было и после матча с «Зенитом», после той встречи тоже пошли провалы. Видимо, пока команда способна собраться только на один матч с интервалом в четыре‑пять игр до этого.

Главные компоненты отсутствовали – запредельная помощь судьи и человеческий фарт. Не было ни того, ни другого. Конечно, (арбитр Василий) Казарцев судил более‑менее по‑домашнему, чуть подсвистывая «Спартаку». Но по большому счету все было ровно. Фарта не было, «дураки» у Шамара Николсона не залетали. Больше аргументов у нынешнего «Спартака» и нет», – сказал Червиченко.

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