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    Червиченко объяснил поражение «Спартака» от «Ростова»

    Экс-владелец «Спартака» Андрей Червиченко дал объяснение поражению команды в кубковом матче против «Ростова» (0:1).

    «Я так и предполагал. Говорил, что после удачного матча с ЦСКА у «Спартака», скорее всего, будет невзрачная и неинтересная игра. Как было и после матча с «Зенитом», после той встречи тоже пошли провалы. Видимо, пока команда способна собраться только на один матч с интервалом в четыре‑пять игр до этого.

    Главные компоненты отсутствовали – запредельная помощь судьи и человеческий фарт. Не было ни того, ни другого. Конечно, (арбитр Василий) Казарцев судил более‑менее по‑домашнему, чуть подсвистывая «Спартаку». Но по большому счету все было ровно. Фарта не было, «дураки» у Шамара Николсона не залетали. Больше аргументов у нынешнего «Спартака» и нет», – сказал Червиченко.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    06.11.2024 17:20
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    Комментарии (1)
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    VPERDIV SPARTAK
    1730905123
    Так и было! колхозный Спартак был ниочемным
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