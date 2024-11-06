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    • Карпин отказался говорить о судействе после матча со «Спартаком»: «Меня на 5 или 10 лет дисквалифицируют»

    Карпин отказался говорить о судействе после матча со «Спартаком»: «Меня на 5 или 10 лет дисквалифицируют»

    Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин после первого матча 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России со «Спартаком» (1:0) в Москве заявил, что опасается дисквалификации в случае, если начнет говорить о судействе.

    – Учитывали ли вы, что у вас на день отдыха больше, а «Спартак» играл после дерби?

    – А как это можно учесть? А если бы у «Спартака» был абсолютно другой состав? За час до игры ты ничего не учтешь. Состав уже объявили, план каким был, таким и остался. Нужно играть на все 100% весь матч, у нас такое было.

    – Вы реагировали на судейские решения. Вы близки к тому, что судьи вас доведут?

    – Я уже все говорил, не хочу ничего добавлять. Ничего не изменилось. Если я начну говорить, меня на 5 или 10 лет дисквалифицируют. Или пожизненно.

    • Единственный гол в матче забил с пенальти Мохаммад Мохеби на 72-й минуте.
    • Ответная встреча пройдет 27 ноября.

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

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    Источник: «Матч ТВ»

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    06.11.2024 09:22
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    Комментарии (6)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    The only one
    1730874320
    этим он всё и сказал, молодец!
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    FCSpartakM
    1730878742
    Ну так что о судействе говорить? Ростов там не обидели. А если Валера на разбитую голову Барко реагировал, что это не фол, то пусть вопрос себе задаст в объективности.
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    VPERDIV SPARTAK
    1730883991
    По делу
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    BoevStas1
    1730887387
    Ростов не играет,а мучается...Антифутбол,матч вообще не понравился.
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    BuenosArgentina
    1730926475
    Карпин жгёт
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