Карпин отказался говорить о судействе после матча со «Спартаком»: «Меня на 5 или 10 лет дисквалифицируют»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин после первого матча 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России со «Спартаком» (1:0) в Москве заявил, что опасается дисквалификации в случае, если начнет говорить о судействе.

– Учитывали ли вы, что у вас на день отдыха больше, а «Спартак» играл после дерби?

– А как это можно учесть? А если бы у «Спартака» был абсолютно другой состав? За час до игры ты ничего не учтешь. Состав уже объявили, план каким был, таким и остался. Нужно играть на все 100% весь матч, у нас такое было.

– Вы реагировали на судейские решения. Вы близки к тому, что судьи вас доведут?

– Я уже все говорил, не хочу ничего добавлять. Ничего не изменилось. Если я начну говорить, меня на 5 или 10 лет дисквалифицируют. Или пожизненно.

Единственный гол в матче забил с пенальти Мохаммад Мохеби на 72-й минуте.

Ответная встреча пройдет 27 ноября.

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