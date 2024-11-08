Червиченко – о Николсоне и Виллиане Жозе: «Это два посторонних пассажира»

Бывший президент «Спартака» и «Химок» Андрей Червиченко после поражения красно-белых от «Ростова» (0:1) в первом матче 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России назвал команду Деяна Станковича нестабильной и несбалансированной.

– Так какой «Спартак» настоящий? Тот, который победил в дерби ЦСКА, или уступивший «Ростову» в Кубке?

– Так эти игры и есть составляющие настоящего «Спартака». Абсолютно нестабильная и несбалансированная команда! Нет никакого запаса прочности. Нет модели! Футболисты играют, как получится. Вот с ЦСКА получилось – прокатило.

Перед встречей с «Ростовом» я, честно говоря, не был уверен, что подопечные Станковича победят. Вышло – еще хуже… То есть, команда может настроиться исключительно на один матч. И то, как мне кажется, это не тренер настраивает игроков, а они себя сами. А дальше, в долгую – ничего нет.

– При этом еще и Барко перестал пенальти забивать.

– Ну этот должно было когда-то произойти. «Ростову» повезло, что Барко не забил именно вчера. При этом, если вы заметили, далеко не факт, что исполнять пенальти должен был аргентинец. К точке с мячом шел Николсон. Тягали этот мяч между собой, спорили…

Незабитый пенальти – это в том числе и несогласованность в команде. Тут опять можно говорить о тренерской недоработке.

– К Николсону и Жозе есть вопросы по игре с «Ростовом»?

– У меня к ним вопросов нет.

– Почему?

– Если вы видите бабушку с клюкой, которая переходит дорогу, у вас же не возникает мысли, что она сейчас отбросит эту палку и побежит, как спринтер, через переход?

– Вряд ли.

– Так вот с чего вы решили, что и в отношении этих форвардов что-то может быть иначе?

– Вы изначально не верили в них?

– Это два посторонних «пассажира»! Как они оказались в «Спартаке»? Тут можно выдвигать разные версии… Но взять пару таких нападающих… Умудриться еще надо!

– Между тем, «Краснодар» продлил контракт с Кордобой, на которого зимой зарился «Спартак».

– Вот «Краснодар» поступил вполне логично. Кордоба своей игрой заслужил еще больший контракт. Тут у меня вопросов нет.

– Теперь «быки» – главные фавориты сезона?

– Да они и до продления контракта с Кордобой таковыми являлись.

32-летний Виллиан Жозе провел за «Спартак» в этом сезоне 12 матчей, забил 1 гол.

27-летний Шамар Николсон принял участие в 10 играх красно-белх в текущем сезоне, отметился 4 мячами и 2 передачами.

Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов