Агент Давыдова: «Денис хочет поиграть в Юрмале»

Представитель нападающего «Спартака» Дениса Давыдова Иван Бакулин подтвердил информацию, что россиянин в ближайшее время перейдет в юрмальский «Спартак».

Ранее сообщалось, что 23-летний россиянин будет выступать в Латвии полгода на правах аренды.

«Действительно ведем переговоры. Контракт будет рассчитан на полгода. Сам Денис хочет поиграть в Юрмале.

Когда будет объявлено о переходе? Точно сказать не могу, это решение клуба – как только окончательно все подпишут, так и объявит», – сказал агент.