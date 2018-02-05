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    «Спартак» объявил о трансфере Сергея Еременко 

    Московский «Спартак» объявил, что договорился об аренде полузащитника Сергея Еременко. Соглашение с 19-летним игроком рассчитано до 31 декабря 2018 года.

    Ранее сообщалось, что хавбек принадлежит швейцарскому «Базелю», однако москвичи написали, что договор заключен «Спартаком» из Юрмалы.

    Напомним, что игрок провел со «Спартаком» два сбора.

    Источник: ФК «Спартак»

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    05.02.2018 16:38
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +1639

      dendiesel 6 февраля 2018, 00:00

      Неужели своих молодых спартачей нет? вроде ребята молодые, дерзкие, техничные, надо их развивать!!!! по-чаще выпускать на поле.....!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100699

      zigbert 5 февраля 2018, 18:57

      Аренда не совсем то.Было бы лучше выкупить игрока.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 5 февраля 2018, 18:37

      ну поглядим, раз решили подписать значит увидели перспективы и способен помочь команде.

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 5 февраля 2018, 18:10

      Добро пожаловать в семью Сергей.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5904

      mialkov 5 февраля 2018, 18:02

      Аренда? Совсем не понятно... Покупка с целью "на будущее" - было бы ясно.

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +1152

      Spartak 777 5 февраля 2018, 17:20

      Ну может убедил своими способностями Массимо ?)))

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +19991

      Томь вперёд 5 февраля 2018, 17:16

      Если я правильно понял, то пока во второй под ФНЛ.

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +288

      DePisuares 5 февраля 2018, 17:07

      Он за Финляндию заигран?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +699

      тётя ASYA 5 февраля 2018, 17:04

      взяли во вторую команду , НА К У Я ! ?

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +699

      тётя ASYA 5 февраля 2018, 16:59

      своих молодых хватает

      1
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