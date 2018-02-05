«Спартак» объявил о трансфере Сергея Еременко 

Московский «Спартак» объявил, что договорился об аренде полузащитника Сергея Еременко. Соглашение с 19-летним игроком рассчитано до 31 декабря 2018 года.

Ранее сообщалось, что хавбек принадлежит швейцарскому «Базелю», однако москвичи написали, что договор заключен «Спартаком» из Юрмалы.

Напомним, что игрок провел со «Спартаком» два сбора.