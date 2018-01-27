Сергей Еременко присоединился к «Спартаку» на втором сборе в Испании

Полузащитник молодежной команды «Базеля» Сергей Еременко, которого просматривал «Спартак» на своем первом зимнем сборе в ОАЭ, присоединился к красно-белым в испанской Марбелье.

Ранее сообщалось, что московский клуб не планирует заключать контракт с 19-летним младшим братом известных по выступлениям в РФПЛ Алексея и Романа Еременко.