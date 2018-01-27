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    Сергей Еременко присоединился к «Спартаку» на втором сборе в Испании

    Полузащитник молодежной команды «Базеля» Сергей Еременко, которого просматривал «Спартак» на своем первом зимнем сборе в ОАЭ, присоединился к красно-белым в испанской Марбелье.

    Ранее сообщалось, что московский клуб не планирует заключать контракт с 19-летним младшим братом известных по выступлениям в РФПЛ Алексея и Романа Еременко.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    27.01.2018 15:35
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +744

      кеша_КБ 27 января 2018, 20:41

      - всем привет!...этому сайту верить можно, если обладаешь логическим мышлением и аналитическим складом ума!...всем спасибо!

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      Рейтинг: +3559

      Axe111 27 января 2018, 20:17

      Вообще похер

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 27 января 2018, 18:50

      ну вот а говорили что Спартак от него уже отказался.

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      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr > OfaZavr 27 января 2018, 18:54

      Это ж бомбардир)

      3
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      ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr > Тraumtanzеr 27 января 2018, 18:55

      это точно))

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      Рейтинг: +1152

      Spartak 777 27 января 2018, 17:09

      А кто то верещал что его не будут подписывать

      2
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      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr > Spartak 777 27 января 2018, 18:54

      Его никто не подписал еще. Это пока сбор.

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      Рейтинг: +1152

      Spartak 777 > Тraumtanzеr 27 января 2018, 19:12

      Ну блин не будут же они на два сбора брать того на кого не рассчитывают ?

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      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr > Spartak 777 28 января 2018, 15:23

      МакКар взял, сказал, что по одного сбора мало, чтобы понять патенциал Еременко и на что он способен.

      0
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 27 января 2018, 16:34

      С новых игроков спрос особый.Проверить досконально.

      2
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      Рейтинг: +1022

      Joko21 27 января 2018, 16:15

      В Спартак-2 погоняет и пойдет дальше

      0
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      Рейтинг: +1382

      Obojaemiy 27 января 2018, 16:00

      Да тут работают одни утки которые из воздуха высасывают новости. Завтра напишут что Сергей Еременко просто приехал посмотреть футбол а форму забыл сдать Спартаку

      11
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      Рейтинг: +7520

      серега кашин 27 января 2018, 15:46

      вот как верить этому сайту если пару дней назад было написано что спартак от него отказался

      12
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      Рейтинг: +281

      nem00700 > серега кашин 27 января 2018, 16:04

      Писали, что он не в самолете. То, что сделали при этом пространные выводы, а Вы в них поверили - уже не их вина.

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