Сергей Еременко присоединился к «Спартаку» на втором сборе в Испании

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Полузащитник молодежной команды «Базеля» Сергей Еременко, которого просматривал «Спартак» на своем первом зимнем сборе в ОАЭ, присоединился к красно-белым в испанской Марбелье.
Ранее сообщалось, что московский клуб не планирует заключать контракт с 19-летним младшим братом известных по выступлениям в РФПЛ Алексея и Романа Еременко.
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— Филипп Папенков (@PippoGranato) 27 января 2018 г.