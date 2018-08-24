Гришин: «Пришел в родной ЦСКА, а мне отвечают: «Мест нет». А Игнашевичу моментально подыскали должность в штабе дубля»

Бывший главный тренер молодежной команды ЦСКА Александр Гришин, который на днях вошел в тренерский штаб «СКА-Хабаровска», рассказал о конфликте с руководством столичного клуба.

– После ухода из Юрмалы вторая лига приглашала, первая.

– Сколько сейчас платят тренеру во второй лиге?

– Тысяч 120-150. А в школах еще меньше. Я вот хотел в школу пойти…

– Это в какую же? ЦСКА?

– Да, после ухода из РФС пришел в родной клуб. А мне отвечают: «Мест нет». Поэтому и поехал по стране.

– Может, к лучшему?

– От многих слышал: «Если в школу вернешься – так и будешь до пенсии детей тренировать». Но у меня другая позиция. Нужно семью кормить. Жена, дочке десять лет.

– Самый тяжелый разговор с Гинером?

– Вот, последний. С Евгением Ленноровичем всегда были хорошие отношения. Почему и поразился его словам, когда после сборной просился назад в ЦСКА. «Готов работать в школе. Хоть где» – «Я на работу не устраиваю. Иди к Роману Юрьевичу».

– Бабаеву?

– Да. А там прозвучало – «мест нет». Что ж, нет так нет. Через три дня меня пригласили в Юрмалу.

– Как вы думаете, в ЦСКА еще поработаете? Что интуиция подсказывает?

– Ничего не подсказывает. Ясно же – чтоб в ЦСКА попасть, сначала с другой командой как тренеру нужно достойного результата добиться. Что-то выиграть. Я и не скрываю, что очень хочу вернуться. Но проситься уже не буду. Хватит, просился уже! Вот скажите, то, что мне отказали – это ведь предательство?

– Пожалуй.

– И я так считаю. Точно – удар ниже пояса. Почти до слез. Почему не взяли, так и не понял…

– Может, действительно вакансий не было…

– О чем вы? Если захотят – найдут! Игнашевич карьеру завершил, моментально подыскали должность в штабе дубля. Да и потом – я же знаю, что тренеров в школу брали. Ладно, жизнь на этом не заканчивается. Идем дальше.