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    Гришин: «Пришел в родной ЦСКА, а мне отвечают: «Мест нет». А Игнашевичу моментально подыскали должность в штабе дубля»

    Бывший главный тренер молодежной команды ЦСКА Александр Гришин, который на днях вошел в тренерский штаб «СКА-Хабаровска», рассказал о конфликте с руководством столичного клуба.

    – После ухода из Юрмалы вторая лига приглашала, первая.

    – Сколько сейчас платят тренеру во второй лиге?

    – Тысяч 120-150. А в школах еще меньше. Я вот хотел в школу пойти…

    – Это в какую же? ЦСКА?

    – Да, после ухода из РФС пришел в родной клуб. А мне отвечают: «Мест нет». Поэтому и поехал по стране.

    – Может, к лучшему?

    – От многих слышал: «Если в школу вернешься – так и будешь до пенсии детей тренировать». Но у меня другая позиция. Нужно семью кормить. Жена, дочке десять лет.

    – Самый тяжелый разговор с Гинером?

    – Вот, последний. С Евгением Ленноровичем всегда были хорошие отношения. Почему и поразился его словам, когда после сборной просился назад в ЦСКА. «Готов работать в школе. Хоть где» – «Я на работу не устраиваю. Иди к Роману Юрьевичу».

    – Бабаеву?

    – Да. А там прозвучало – «мест нет». Что ж, нет так нет. Через три дня меня пригласили в Юрмалу.

    – Как вы думаете, в ЦСКА еще поработаете? Что интуиция подсказывает?

    – Ничего не подсказывает. Ясно же – чтоб в ЦСКА попасть, сначала с другой командой как тренеру нужно достойного результата добиться. Что-то выиграть. Я и не скрываю, что очень хочу вернуться. Но проситься уже не буду. Хватит, просился уже! Вот скажите, то, что мне отказали – это ведь предательство?

    – Пожалуй.

    – И я так считаю. Точно – удар ниже пояса. Почти до слез. Почему не взяли, так и не понял…

    – Может, действительно вакансий не было…

    – О чем вы? Если захотят – найдут! Игнашевич карьеру завершил, моментально подыскали должность в штабе дубля. Да и потом – я же знаю, что тренеров в школу брали. Ладно, жизнь на этом не заканчивается. Идем дальше.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    24.08.2018 09:17
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    Комментарии20
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      Рейтинг: +5072

      Т34 24 августа 2018, 17:07

      Почитал ниже комментарии и ясно одно, до свидания, Гришин, тебе в конюшне места нет, все ясли заняты. Да и не тот уровень, чтобы застолбить себе место в семье Гинера.

      1
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      Рейтинг: +100737

      zigbert 24 августа 2018, 16:25

      Александр во многом виноват сам ,когда уходил из ЦСКА. К сожалению клуб не может трудоустроить всех желающих. Отчаиваться все же не стоит ,тем более сейчас ,когда появилась возможность поработать в штабе СКА-Хабаровск.

      4
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      Рейтинг: +5490

      Lester84 24 августа 2018, 16:05

      Если у него не заладилось в тренерстве взрослых команд, и если он сейчас совсем без работы сидит - значит есть сомнения в его квалификации как специалиста. На хороших специалистов спрос есть всегда. А то что у него какие-то обидки на клуб - это его половые трудности. Его из команды никто не выгонял, ушел по собственному желанию. Или он думал, что при первом кличе ему прежнее рабочее место освободят??? Тем более когда в клубе с баблом траблы

      4
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      Рейтинг: +546

      Nayturs 24 августа 2018, 14:17

      Удачи ему в Хабаровске, ЦСКА виднее, но таким специалистом при нехватке детских тренеров по стране раскидываться нельзя. Он вам бы ещё десяток воспитал ребят уровня Игнашевича, может и посильнее

      1
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      Рейтинг: +1021

      Фотон 24 августа 2018, 14:11

      А кто такой Гришин, чтобы сравнивать с Игнашевичем? Ну, поиграл за столичные клубы и что? Серега за сборную сколько матчей вывозил. А этот г-он еще чего то вякает.

      5
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      Рейтинг: +1021

      Фотон 24 августа 2018, 13:58

      120-150 в во всей России не найти.

      3
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      Рейтинг: +30

      Kaktus_ko 24 августа 2018, 13:41

      120 150 тыщь *** не деньги что ли? уроды ******

      6
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      Рейтинг: +546

      Всем привет, я тут время 24 августа 2018, 13:22

      Содержать всех своих бывших игроков клубы не могут, да и не должны...а по поводу Игнашевича, молчал бы этот Гришин! Сергей выиграл с командой много титулов, является рекордсменом сборной по проведённым матчам и явно может поделиться опытом с юными игроками, которых сейчас в команде большинсво!

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      Рейтинг: +91

      Иван Разглыба 24 августа 2018, 12:14

      Когда уходил про предательство не думал

      4
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      Рейтинг: +24270

      DOCTOR PENALTY 24 августа 2018, 12:06

      Жизнь сегодня жестока, не в каждый поворот впишешься.

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