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  • Гришин: «Пришел в родной ЦСКА, а мне отвечают: «Мест нет». А Игнашевичу моментально подыскали должность в штабе дубля»

Гришин: «Пришел в родной ЦСКА, а мне отвечают: «Мест нет». А Игнашевичу моментально подыскали должность в штабе дубля»

24 августа 2018, 09:17
20

Бывший главный тренер молодежной команды ЦСКА Александр Гришин, который на днях вошел в тренерский штаб «СКА-Хабаровска», рассказал о конфликте с руководством столичного клуба.

– После ухода из Юрмалы вторая лига приглашала, первая.

– Сколько сейчас платят тренеру во второй лиге?

– Тысяч 120-150. А в школах еще меньше. Я вот хотел в школу пойти…

– Это в какую же? ЦСКА?

– Да, после ухода из РФС пришел в родной клуб. А мне отвечают: «Мест нет». Поэтому и поехал по стране.

– Может, к лучшему?

– От многих слышал: «Если в школу вернешься – так и будешь до пенсии детей тренировать». Но у меня другая позиция. Нужно семью кормить. Жена, дочке десять лет.

– Самый тяжелый разговор с Гинером?

– Вот, последний. С Евгением Ленноровичем всегда были хорошие отношения. Почему и поразился его словам, когда после сборной просился назад в ЦСКА. «Готов работать в школе. Хоть где» – «Я на работу не устраиваю. Иди к Роману Юрьевичу».

– Бабаеву?

– Да. А там прозвучало – «мест нет». Что ж, нет так нет. Через три дня меня пригласили в Юрмалу.

– Как вы думаете, в ЦСКА еще поработаете? Что интуиция подсказывает?

– Ничего не подсказывает. Ясно же – чтоб в ЦСКА попасть, сначала с другой командой как тренеру нужно достойного результата добиться. Что-то выиграть. Я и не скрываю, что очень хочу вернуться. Но проситься уже не буду. Хватит, просился уже! Вот скажите, то, что мне отказали – это ведь предательство?

– Пожалуй.

– И я так считаю. Точно – удар ниже пояса. Почти до слез. Почему не взяли, так и не понял…

– Может, действительно вакансий не было…

– О чем вы? Если захотят – найдут! Игнашевич карьеру завершил, моментально подыскали должность в штабе дубля. Да и потом – я же знаю, что тренеров в школу брали. Ладно, жизнь на этом не заканчивается. Идем дальше.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига ЦСКА СКА-Хабаровск Спартак Игнашевич Сергей Гришин Александр Бабаев Роман Гинер Евгений
Комментарии (20)
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Vickont
1535092301
Саш, в ЦСКА при Гинере так заведено- если уходишь не по-доброму, то пути назад нет! Сам рвался в главные тренеры. Работал бы с молодежью дальше- был бы в шоколаде, со временем стал бы помощником, а далее, глядишь, и главным.
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OBOLEV
1535093848
Вы меня конечно простите! Но звучит как то убого (Сколько сейчас платят тренеру во второй лиге? – Тысяч 120-150. А в школах еще меньше. Я вот хотел в школу пойти…) У меня в городе на заводе 20 т.р платят. А тут детишек развивать. И не кто не ноет что виде те ли на хорошую работу меня не взяли, а я просился а вот Васю Пупкина взяли ( Вася то легенда). Да еще и дам интерью что меня обижают. Пусть меня все пожалеют. Фу ! Сейчас многим жить не просто и детей кормить и жен одевать.
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vladimir-7
1535094569
Тех кто хлопают дверью, уходя из ЦСКА, не трудоустраивают обратно.
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neofizer
1535098732
Так Игнашевич и пользы больше принёс,не?!
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FaTeK1945ru
1535101145
...Игнашевич--- это Игнашевич.
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Всем привет, я тут время
1535106172
Содержать всех своих бывших игроков клубы не могут, да и не должны...а по поводу Игнашевича, молчал бы этот Гришин! Сергей выиграл с командой много титулов, является рекордсменом сборной по проведённым матчам и явно может поделиться опытом с юными игроками, которых сейчас в команде большинсво!
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Kaktus_ko
1535107311
120 150 тыщь *** не деньги что ли? уроды ******
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Фотон
1535109061
А кто такой Гришин, чтобы сравнивать с Игнашевичем? Ну, поиграл за столичные клубы и что? Серега за сборную сколько матчей вывозил. А этот г-он еще чего то вякает.
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Lester84
1535115957
Если у него не заладилось в тренерстве взрослых команд, и если он сейчас совсем без работы сидит - значит есть сомнения в его квалификации как специалиста. На хороших специалистов спрос есть всегда. А то что у него какие-то обидки на клуб - это его половые трудности. Его из команды никто не выгонял, ушел по собственному желанию. Или он думал, что при первом кличе ему прежнее рабочее место освободят??? Тем более когда в клубе с баблом траблы
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zigbert
1535117153
Александр во многом виноват сам ,когда уходил из ЦСКА. К сожалению клуб не может трудоустроить всех желающих. Отчаиваться все же не стоит ,тем более сейчас ,когда появилась возможность поработать в штабе СКА-Хабаровск.
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