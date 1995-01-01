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    Семин – об игре с юрмальским «Спартаком»: «Получилась тренировка с повышенной нагрузкой»

    Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал победу своей команды в товарищеском матче с юрмальским «Спартаком».

    «Игру оценивать сложно. Хороший спарринг, обе команды играли в атаку. Получилась тренировка с повышенной нагрузкой. Мы дали время большой группе футболистов, которая не имеет постоянной практики.

    45 минут на поле провел Кверквелия – надеемся, он уже выздоравливает. С одной стороны, мы экспериментируем, с другой – это простая тренировочная работа. Некоторые футболисты вышли на других позициях – это тоже интересно», – сказал Семин.

    • «Локомотив» выиграл со счeтом 2:0.
    • Оба гола в активе Эдера.
    • Следующий соперник москвичей в РПЛ – «Сочи».

    Источник: Официальный сайт «Локомотива»

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