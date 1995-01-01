Семин – об игре с юрмальским «Спартаком»: «Получилась тренировка с повышенной нагрузкой»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал победу своей команды в товарищеском матче с юрмальским «Спартаком».

«Игру оценивать сложно. Хороший спарринг, обе команды играли в атаку. Получилась тренировка с повышенной нагрузкой. Мы дали время большой группе футболистов, которая не имеет постоянной практики.

45 минут на поле провел Кверквелия – надеемся, он уже выздоравливает. С одной стороны, мы экспериментируем, с другой – это простая тренировочная работа. Некоторые футболисты вышли на других позициях – это тоже интересно», – сказал Семин.