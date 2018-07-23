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    Российские арбитры назначены на три матча Лиги Европы

    УЕФА назначил арбитров на матчи 2-го квалификационного раундов Лиги Европы.

    Матч «Вентспилс» (Латвия) – «Бордо» (Франция) обслужит Сергей Лапочкин. Помощники – Алексей Лунев и Дмитрий Жвакин. Резервный судья – Роман Галимов.

    «Спартак» (Латвия) и «Ла-Фьориту» (Сан-Марино) рассудит Виталий Мешков. Помощники – Игорь Демешко и Николай Богач. Резервный арбитр – Алексей Сухой.

    На матч ЛАСК (Австрия) – «Лиллестрем» (Норвегия) назначен Алексей Еськов. Ассистенты – Дмитрий Мосякин и Андрей Болотенков. Резервный судья – Михаил Вилков.

    Источник: УЕФА

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    23.07.2018 23:59
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +1722

      Saang (SCR) 26 июля 2018, 23:58

      Мешков с Еськовым и Лапочкиным... Прикормленные зенитовские шавочки - надо Кадырова комментить позвать их матчи

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 24 июля 2018, 09:46

      хорошо, но лишь бы без косяков отсудили.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1110

      ДАША Д 24 июля 2018, 05:12

      Мешкову повезло больше всех.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +794

      VeniaminS 24 июля 2018, 00:44

      Это успех!!!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +11821

      igo123 24 июля 2018, 00:10

      ждем в финале

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +545

      "Луч" Сергиев Посад 24 июля 2018, 00:06

      удачи им!

      4
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