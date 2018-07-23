Российские арбитры назначены на три матча Лиги Европы

УЕФА назначил арбитров на матчи 2-го квалификационного раундов Лиги Европы.
Матч «Вентспилс» (Латвия) – «Бордо» (Франция) обслужит Сергей Лапочкин. Помощники – Алексей Лунев и Дмитрий Жвакин. Резервный судья – Роман Галимов.
«Спартак» (Латвия) и «Ла-Фьориту» (Сан-Марино) рассудит Виталий Мешков. Помощники – Игорь Демешко и Николай Богач. Резервный арбитр – Алексей Сухой.
На матч ЛАСК (Австрия) – «Лиллестрем» (Норвегия) назначен Алексей Еськов. Ассистенты – Дмитрий Мосякин и Андрей Болотенков. Резервный судья – Михаил Вилков.
Источник: УЕФА