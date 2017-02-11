Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Ринат Билялетдинов может возглавить латвийский «Спартак»

11 февраля 2017, 15:07
1

Бывший главный тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов признался, что ведет переговоры со «Спартаком» из Юрмалы. По словам специалиста, он заинтересован в работе в латвийской команде.

«Переговоры пока еще идут, а насколько далеко они продвинутся – покажет лишь время. Есть моменты, которые оставляют вопросы. Мне было бы интересно поработать в клубе, особенно если у команды есть цель и мотивация. Но чтобы она была продуктивной, должны быть решены определенные сопутствующие моменты.

Есть небольшие загвоздки в переговорах, но а где их нет? Везде есть свои нюансы, которые накапливаются, и тогда вся работа встает. Разрешимы ли они? Сложно сказать, от тренера зависит подготовка игроков, а само футбольное хозяйство хрупкий и сложный механизм, где все должны работать слаженно, как и в любом коллективе», – сказал специалист.

Стоит отметить, что сезон-2016 «Спартак» закончил на первом месте чемпионата Латвии, набрав 55 очков. Новый сезон стартует в марте этого года.

Источник: ТАСС
Европа Спартак Билялетдинов Ринат
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
ijgjr
1486830450
Очень хорошо -пусть не забудет сына из Рубина забрать для усиление своей команды - а то ему в Рубине не давали время себя проявить
Ответить
Главные новости
Батраков пожертвовал 3,5 миллиона, чтобы уехать из России
17:03
5
Глава РЖД лично решит судьбу Батракова
16:36
1
Раскрыта зарплата Батракова в «Галатасарае»
16:27
3
Тренер «Крыльев Советов» объяснил отказ от Дзюбы
15:59
У «Спартака» потребовали 500 миллионов за вратаря
15:18
10
Игрок «Зенита» прибыл в Барселону для завершения трансфера в местный клуб
15:05
Свежая информация по Батракову в «Галатасарае»
14:52
8
ВидеоТоррейра хочет покинуть «Галатасарай» из-за сталкера
14:20
1
«Динамо» предложили Санчо
13:50
1
Украинский форвард сделал угрожающее заявление
13:29
16
Все новости
Все новости
Определен лучший российский футболист
17:39
Назван следующий основной вратарь «Спартака»
17:23
Стало известно, почему Тюкавин не уезжает в Саудовскую Аравию
16:42
1
В «Црвене Звезде» назначили нового тренера вместо Станковича
16:17
Карпукас не попал в заявку «Локо» на фоне скорого трансфера в «Зенит»
16:11
Стали известны стартовые составы на матч «Оренбург» – «Локомотив»: 14 августа 2026
15:53
2
Директор ЦСКА раскрыл обстоятельства отставки Челестини: «Мини-катастрофа»
15:33
2
Игрок «Зенита» прибыл в Барселону для завершения трансфера в местный клуб
15:05
Свежая информация по Батракову в «Галатасарае»
14:52
8
Генич придумал оригинальную аллегорию для «Спартака»
14:44
2
ВидеоТоррейра хочет покинуть «Галатасарай» из-за сталкера
14:20
1
Экс-директор «Спартака» описал Сафонова одним словом
14:07
«Динамо» предложили Санчо
13:50
1
ВидеоЧемпион мира и обладатель «Золотого мяча» летает обычным лоукостером
13:43
Украинский форвард сделал угрожающее заявление
13:29
16
Андронов отреагировал на мнения, что «Спартак-Нальчик» и «Алания» сыграли кубковый договорняк
13:09
1
Определен лучший футболист России
12:49
3
Стало известно, почему Тюкавин не уезжает в Европу
12:40
6
Футболистка «Спартака» оформила септа-трик
12:31
7
Сборная России назвала первого соперника на сентябрь
12:18
4
Григорян определил ведущего игрока «Зенита» – это россиянин
12:11
«Спартаку» предложили подписать Горецку
11:47
10
«Краснодару» дали рекомендацию насчет покупки Мостового у «Зенита»
11:34
5
Радимов предрек московскому клубу РПЛ борьбу за выживание
11:30
3
Дзюба везде забанил комментатора «Матч ТВ»
11:14
6
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+