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    Ринат Билялетдинов может возглавить латвийский «Спартак»

    Бывший главный тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов признался, что ведет переговоры со «Спартаком» из Юрмалы. По словам специалиста, он заинтересован в работе в латвийской команде.

    «Переговоры пока еще идут, а насколько далеко они продвинутся – покажет лишь время. Есть моменты, которые оставляют вопросы. Мне было бы интересно поработать в клубе, особенно если у команды есть цель и мотивация. Но чтобы она была продуктивной, должны быть решены определенные сопутствующие моменты.

    Есть небольшие загвоздки в переговорах, но а где их нет? Везде есть свои нюансы, которые накапливаются, и тогда вся работа встает. Разрешимы ли они? Сложно сказать, от тренера зависит подготовка игроков, а само футбольное хозяйство хрупкий и сложный механизм, где все должны работать слаженно, как и в любом коллективе», – сказал специалист.

    Стоит отметить, что сезон-2016 «Спартак» закончил на первом месте чемпионата Латвии, набрав 55 очков. Новый сезон стартует в марте этого года.

    Источник: ТАСС

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    11.02.2017 15:07
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +313

      ijgjr 11 февраля 2017, 19:27

      Очень хорошо -пусть не забудет сына из Рубина забрать для усиление своей команды - а то ему в Рубине не давали время себя проявить

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