Ринат Билялетдинов может возглавить латвийский «Спартак»

Бывший главный тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов признался, что ведет переговоры со «Спартаком» из Юрмалы. По словам специалиста, он заинтересован в работе в латвийской команде.

«Переговоры пока еще идут, а насколько далеко они продвинутся – покажет лишь время. Есть моменты, которые оставляют вопросы. Мне было бы интересно поработать в клубе, особенно если у команды есть цель и мотивация. Но чтобы она была продуктивной, должны быть решены определенные сопутствующие моменты.

Есть небольшие загвоздки в переговорах, но а где их нет? Везде есть свои нюансы, которые накапливаются, и тогда вся работа встает. Разрешимы ли они? Сложно сказать, от тренера зависит подготовка игроков, а само футбольное хозяйство хрупкий и сложный механизм, где все должны работать слаженно, как и в любом коллективе», – сказал специалист.

Стоит отметить, что сезон-2016 «Спартак» закончил на первом месте чемпионата Латвии, набрав 55 очков. Новый сезон стартует в марте этого года.