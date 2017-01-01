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    Товарищеские матчи. «Зенит» разгромил «Сабуртало», «Оренбург» победил латвийский «Спартак»

    Действующие чемпионы России провели очередной товарищеский матч на сборе в Испании – разгромлен грузинский «Сабуртало». Один из голов забил Олег Шатов.

    В другой встрече «Тамбов» не справился с белорусами. «Оренбург» с минимальным счетом победил «Спартак».

    Товарищеские матчи

    Зенит (Россия) – Сабуртало (Грузия) – 4:0 (2:0)

    Голы: 1:0 – Сутормин, 21; 2:0 – Барриос, 38; 3:0 – Шатов, 60; 4:0 – Шамкин, 62.

    Тамбов (Россия) – Городея (Белоруссия) – 0:0

    Удаления: Мелкадзе, 40 – нет.

    Оренбург (Россия) – Спартак (Латвия) – 1:0 (1:0)

    Гол: 1:0 – Деспотович, 19.

    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии6
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      Рейтинг: +857

      Hektor 84 31 минуту назад

      А что же бразильская телка что не забила? Газ ушел впустую!!!

      1
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      Рейтинг: +2096

      alarm 52 минуты назад

      ПОЗОР СПАРТАКУ! (латвийскому тоже)

      0
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      Рейтинг: +3123

      sssrspartak > alarm 24 минуты назад

      свободу попугаям аларму и борату!позор попугаям зенита:аларму и борату!гы гы гы!!!

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      Рейтинг: +3123

      sssrspartak > alarm 14 минут назад

      вот неужели тебе вот так нравится как попугаю каждый день одно и тоже балаболить?со стороны ведь серьезно можно подумать ты или сбежал с института психиатрии или просто валяешь дурака,что ближе к истине!

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      Рейтинг: +2096

      alarm > sssrspartak 12 минут назад

      судя по тому, как пригорает у вашей братии, я всё верно пишу, хоть и односложно (чтобы вам была понятна основная мысль).

      0
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      Рейтинг: +13955

      bset 1 час назад

      Так забавно видеть новости про товарищеские матчи в главных новостях.

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