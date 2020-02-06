Товарищеские матчи. «Зенит» разгромил «Сабуртало», «Оренбург» победил латвийский «Спартак»

Действующие чемпионы России провели очередной товарищеский матч на сборе в Испании – разгромлен грузинский «Сабуртало». Один из голов забил Олег Шатов.

В другой встрече «Тамбов» не справился с белорусами. «Оренбург» с минимальным счетом победил «Спартак».

Товарищеские матчи

Зенит (Россия) – Сабуртало (Грузия) – 4:0 (2:0)

Голы: 1:0 – Сутормин, 21; 2:0 – Барриос, 38; 3:0 – Шатов, 60; 4:0 – Шамкин, 62.

Тамбов (Россия) – Городея (Белоруссия) – 0:0

Удаления: Мелкадзе, 40 – нет.

Оренбург (Россия) – Спартак (Латвия) – 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 – Деспотович, 19.