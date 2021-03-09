Фетисов – о Спаллетти в «Спартаке»: «Очередной вброс»

Глава департамента по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов отреагировал на слухи о возможном назначении Лучано Спаллетти на пост главного тренера московской команды.
«Это все слухи! Очередной вброс, никто со Спаллетти из «Спартака» не связывался», – сказал Фетисов.
- Летом «Спартак» покинет действующий тренер Доменико Тедеско.
- Спаллетти с 2009 по 2014 год возглавлял «Зенит».
- 62-летний итальянец остается без работы с мая 2019 года, когда он покинул «Интер».
Источник: «Спорт-Экспресс»