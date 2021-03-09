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Фетисов – о Спаллетти в «Спартаке»: «Очередной вброс»

9 марта 2021, 14:52
8

Глава департамента по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов отреагировал на слухи о возможном назначении Лучано Спаллетти на пост главного тренера московской команды.

«Это все слухи! Очередной вброс, никто со Спаллетти из «Спартака» не связывался», – сказал Фетисов.

  • Летом «Спартак» покинет действующий тренер Доменико Тедеско.
  • Спаллетти с 2009 по 2014 год возглавлял «Зенит».
  • 62-летний итальянец остается без работы с мая 2019 года, когда он покинул «Интер».

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Спаллетти Лучано
Комментарии (8)
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NewLife
1615292564
Лёв скоро освободится, неплохой вариант для Спартака - вперед !
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DOCTOR PENALTY
1615294836
Очень жаль, что вброс.((( Хотя лучше Карпин.
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Из Твери Леха
1615314158
Я думаю у Спалетти есть честь.
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PahaSpartak
1615316944
Рыжикова приглашайте. Он хоть в тюрьме не сидел
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PahaSpartak
1615317365
А я думал, что Фетисов - это биатлонист
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zigbert
1615376102
Пока исключать ничего нельзя.
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Hektor 84
1615458230
В Италии достижения этого лысого бомжа нулевые.
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