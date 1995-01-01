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    Фетисов – о Спаллетти в «Спартаке»: «Очередной вброс»

    Глава департамента по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов отреагировал на слухи о возможном назначении Лучано Спаллетти на пост главного тренера московской команды.

    «Это все слухи! Очередной вброс, никто со Спаллетти из «Спартака» не связывался», – сказал Фетисов.

    • Летом «Спартак» покинет действующий тренер Доменико Тедеско.
    • Спаллетти с 2009 по 2014 год возглавлял «Зенит».
    • 62-летний итальянец остается без работы с мая 2019 года, когда он покинул «Интер».

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 14:52
    Комментарии3
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      Рейтинг: +20319

      DOCTOR PENALTY 9 минут назад

      Очень жаль, что вброс.((( Хотя лучше Карпин.

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      Рейтинг: +7833

      NewLife 47 минут назад

      Лёв скоро освободится, неплохой вариант для Спартака - вперед !

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      Рейтинг: +23160

      пьяныйхоровод 1 час назад

      Спал лучше повесится , чем в свинопасы подастся .

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