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В Италии сообщили об интересе «Спартака» к Спаллетти

8 марта 2021, 17:58
7

Бывший главный тренер «Интера» Лучано Спаллетти летом может вернуться к работе.

По информации Affaritaliani.it, в услугах 62-летнего итальянца заинтересованы «Фиорентина» и «Наполи».

Сообщается, что интерес к Спаллетти также проявляет «Спартак». Москвичи хорошо знакомы с возможностями итальянца, дважды выигравшего чемпионат России с «Зенитом».

  • Тедеско покинет «Спартак» летом в связи с истечением контракта.
  • По информации журналиста Егорова, Станислав Черчесов – один из возможных вариантов «Спартака».

Источник: Affaritaliani.it
Россия. Премьер-лига Спартак Спаллетти Лучано Тедеско Доменико
Комментарии (7)
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Снег
1615217081
По информации журналиста Егорова, Станислав Черчесов – один из возможных вариантов «Спартака»... Давно уже Черчесов не интересен клубам.
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Mister_Tomsk
1615217835
спалетти в зенит нужно вернуть.
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житель СПб
1615219730
Спалетти - очень квалифицированный тренер! Он и Спартаку, и Зениту очень бы подошел.
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vladimir-7
1615220275
Зенит не уступит Л. Саллетти спартаку, а вот С. Семака им отдаст.
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Hektor 84
1615270981
Нах он нужен этот без трофейный макаронник! Победы в РПЛ за счет админ ресурса не показатель. Что он в Европе выиграл?
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Дядя Серёжа
1615275181
В Италию только свистни - табуном от каронавируса да за баблом в Россию побегут, кто своим не нужен...
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zigbert
1615295175
Тренер опытный. Главное может поставить игру в команде. Но наверняка запросит хороший контракт.
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