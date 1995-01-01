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    В Италии сообщили об интересе «Спартака» к Спаллетти

    Бывший главный тренер «Интера» Лучано Спаллетти летом может вернуться к работе.

    По информации Affaritaliani.it, в услугах 62-летнего итальянца заинтересованы «Фиорентина» и «Наполи».

    Сообщается, что интерес к Спаллетти также проявляет «Спартак». Москвичи хорошо знакомы с возможностями итальянца, дважды выигравшего чемпионат России с «Зенитом».

    • Тедеско покинет «Спартак» летом в связи с истечением контракта.
    • По информации журналиста Егорова, Станислав Черчесов – один из возможных вариантов «Спартака».

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    Источник: Affaritaliani.it

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    Сегодня, 17:58
    Комментарии6
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      Рейтинг: +6419

      Alekxei Z. 26 минут назад

      Роман Широков в интервью С.Егорову вспомнил о Спаллетти, а теперь это оказывается в Италии обсуждают. ппц

      0
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      Рейтинг: +16076

      vladimir-7 1 час назад

      Зенит не уступит Л. Саллетти спартаку, а вот С. Семака им отдаст.

      0
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      Рейтинг: +5472

      житель СПб 1 час назад

      Спалетти - очень квалифицированный тренер! Он и Спартаку, и Зениту очень бы подошел.

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      Рейтинг: +2054

      Mister_Tomsk 2 часа назад

      спалетти в зенит нужно вернуть.

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      Рейтинг: +209

      Снег 2 часа назад

      По информации журналиста Егорова, Станислав Черчесов – один из возможных вариантов «Спартака»... Давно уже Черчесов не интересен клубам.

      1
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      Рейтинг: +7608

      Puddle 2 часа назад

      Только Спалетти не интересен Сраптак! Гы-гы-гы

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