В Италии сообщили об интересе «Спартака» к Спаллетти

Бывший главный тренер «Интера» Лучано Спаллетти летом может вернуться к работе.
По информации Affaritaliani.it, в услугах 62-летнего итальянца заинтересованы «Фиорентина» и «Наполи».
Сообщается, что интерес к Спаллетти также проявляет «Спартак». Москвичи хорошо знакомы с возможностями итальянца, дважды выигравшего чемпионат России с «Зенитом».
- Тедеско покинет «Спартак» летом в связи с истечением контракта.
- По информации журналиста Егорова, Станислав Черчесов – один из возможных вариантов «Спартака».
Источник: Affaritaliani.it