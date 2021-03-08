В Италии сообщили об интересе «Спартака» к Спаллетти

Бывший главный тренер «Интера» Лучано Спаллетти летом может вернуться к работе.

По информации Affaritaliani.it, в услугах 62-летнего итальянца заинтересованы «Фиорентина» и «Наполи».

Сообщается, что интерес к Спаллетти также проявляет «Спартак». Москвичи хорошо знакомы с возможностями итальянца, дважды выигравшего чемпионат России с «Зенитом».