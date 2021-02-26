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    Журналист Егоров: «Черчесов – один из возможных вариантов «Спартака» на замену Тедеско»

    Главный тренер сборной России рассматривается определенными кругами руководства «Спартака» на замену Доменико Тедеско. Информацией обладает бывший журналист «Советского спорта» и «Спорт-Экспресса» Сергей Егоров.

    «Как говорят, Черчесов – один из возможных вариантов. Но есть и другие. Возможно, уже на этой неделе расскажу, какие есть варианты у «Спартака», – сказал Егоров.

    • Черчесов тренировал «Спартак» с 2007 по 2008 год, брал с командой серебро РПЛ.
    • Летом сборная России выступит на Евро-2020.
    • Тедеско покинет «Спартак» летом в связи с истечением контракта.

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    Источник: ютуб-канал «Футбольный Биги»

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    26.02.2021 23:21
    Комментарии7
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      Рейтинг: +8388

      Hektor 84 45 минут назад

      Этот Егоров в каждой бочке затычка

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +554

      SanInstructor 1 час назад

      ненене

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1453

      ySS 1 час назад

      2-8 от Киева ему не забуду...

      1
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      Рейтинг: +14169

      derrik2000 > ySS 40 минут назад

      А передвижение при нём по полю (ИГРОЙ это я называть категорически отказываюсь) футболистов Спартака в стиле бердыевского "чемпионского" Рубина, разве можно забыть???!!!

      0
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      Рейтинг: +7619

      NewLife 1 час назад

      Сказал, как в лужу пернул.

      1
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      Рейтинг: +1913

      Бриг 1 час назад

      Федуна замените. А то он уже готов клуб болелам отдать на растерзание.

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      Рейтинг: +8388

      Hektor 84 > Бриг 45 минут назад

      Хаспром народу отдайте

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