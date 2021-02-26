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  • Журналист Егоров: «Черчесов – один из возможных вариантов «Спартака» на замену Тедеско»

Журналист Егоров: «Черчесов – один из возможных вариантов «Спартака» на замену Тедеско»

26 февраля 2021, 23:21
23

Главный тренер сборной России рассматривается определенными кругами руководства «Спартака» на замену Доменико Тедеско. Информацией обладает бывший журналист «Советского спорта» и «Спорт-Экспресса» Сергей Егоров.

«Как говорят, Черчесов – один из возможных вариантов. Но есть и другие. Возможно, уже на этой неделе расскажу, какие есть варианты у «Спартака», – сказал Егоров.

  • Черчесов тренировал «Спартак» с 2007 по 2008 год, брал с командой серебро РПЛ.
  • Летом сборная России выступит на Евро-2020.
  • Тедеско покинет «Спартак» летом в связи с истечением контракта.

Источник: ютуб-канал «Футбольный Биги»
Россия. Премьер-лига Германия. Бундеслига Россия Спартак Черчесов Станислав Тедеско Доменико
Комментарии (23)
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NewLife
1614371574
Сказал, как в лужу пернул.
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ySS
1614372103
2-8 от Киева ему не забуду...
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Валерий2705
1614379407
Сраптак и усы надежды - вместе! Вот бы посмотреть на это чудо! А сколько стульев сгорит от полыхающих пламенем рыловых пердаков))) Было бы реально круто)
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Боцман59rus
1614379958
Смех да и только - журналист Егороф Видимо со Шнобелем у одного подъезда сплетни собирают
Ответить
oyabun
1614399259
Не надоть нам этого лузера!
Ответить
АРИЕЦ2008
1614406346
Титова никогда ему не прощу ! пастух ,он и есть пастух...
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Oldtrafford83
1614407896
Оставьте чемпиона Польши себе))
Ответить
A.l.e.x.777
1614408481
Не нужен он. Был уже, хватит.
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Сильвербой
1614409035
Уровень этого тренера - это пасти овец в горах
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paracetamol
1614412601
Гы, вот уж тогда я над свиньями посмеюсь от души. Но дело нужное, надо дурака со сборной убирать, чтобы страну не позорил!
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