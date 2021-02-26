Журналист Егоров: «Черчесов – один из возможных вариантов «Спартака» на замену Тедеско»

Главный тренер сборной России рассматривается определенными кругами руководства «Спартака» на замену Доменико Тедеско. Информацией обладает бывший журналист «Советского спорта» и «Спорт-Экспресса» Сергей Егоров.
«Как говорят, Черчесов – один из возможных вариантов. Но есть и другие. Возможно, уже на этой неделе расскажу, какие есть варианты у «Спартака», – сказал Егоров.
- Черчесов тренировал «Спартак» с 2007 по 2008 год, брал с командой серебро РПЛ.
- Летом сборная России выступит на Евро-2020.
- Тедеско покинет «Спартак» летом в связи с истечением контракта.
Источник: ютуб-канал «Футбольный Биги»