Журналист Егоров: «Черчесов – один из возможных вариантов «Спартака» на замену Тедеско»

Главный тренер сборной России рассматривается определенными кругами руководства «Спартака» на замену Доменико Тедеско. Информацией обладает бывший журналист «Советского спорта» и «Спорт-Экспресса» Сергей Егоров.

«Как говорят, Черчесов – один из возможных вариантов. Но есть и другие. Возможно, уже на этой неделе расскажу, какие есть варианты у «Спартака», – сказал Егоров.