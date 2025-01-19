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Спартак - новости команды
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Латвия. Высшая лига
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Прудников раскритиковал трансфер Луиса Энрике в «Зенит»
2025.01.19 14:55
11
Прудников – об отстранении России: «Катастрофа. Нас никто не любит»
2025.01.02 13:25
4
Прудников поделился ожиданиями от матча «Спартака» с «Ростовом»
2024.11.05 08:53
Фетисов – о Спаллетти в «Спартаке»: «Очередной вброс»
2021.03.09 14:52
8
Алексей Еременко: «Кокорин – самый талантливый российский футболист после Аршавина»
2021.02.14 13:13
9
Алексей Еременко – о скаутской работе: «Ищу футболистов в джунглях»
2021.02.14 11:12
«Томь» объявила о субаренде канадского форварда Эннина
2020.10.16 15:53
Фото
Алексей Еременко-старший возглавил юрмальский «Спартак»
2020.02.11 15:30
Видео
Товарищеский матч. Дубль Бакаева помог «Рубину» разгромить юрмальский «Спартак»
2020.02.09 14:11
6
Товарищеские матчи. «Зенит» разгромил «Сабуртало», «Оренбург» победил латвийский «Спартак»
2020.02.06 20:20
8
Товарищеский матч. «Крылья» разгромили юрмальский «Спартак», Соболев выходил на замену
2020.01.21 18:53
1
Фото
«Динамо» сыграет с «Рубином», «Кайратом» и «Спартаксом» на сборе в Турции
2019.12.25 12:39
Семин – об игре с юрмальским «Спартаком»: «Получилась тренировка с повышенной нагрузкой»
2019.09.08 07:39
«Локомотив» анонсировал товарищеский матч с юрмальским «Спартаком»
2019.09.07 13:43
Фото
Болельщики юрмальского «Спартака» извинились перед Каррерой за его увольнение
2018.10.28 17:44
11
Каррера 28 октября посетит матч «Спартака» из Юрмалы
2018.10.26 19:30
8
Давыдов: «Заменить Промеса теперь почти невозможно. Он – легенда «Спартака»
2018.09.20 14:13
6
Фото
Прудников стал игроком юрмальского «Спартака»
2018.09.12 13:42
13
Гришин: «Пришел в родной ЦСКА, а мне отвечают: «Мест нет». А Игнашевичу моментально подыскали должность в штабе дубля»
2018.08.24 09:17
20
Гришин покинул юрмальский «Спартак». Он возглавлял клуб четыре месяца
2018.08.13 01:33
2
Российские арбитры назначены на три матча Лиги Европы
2018.07.23 23:59
6
«Спартак» из Юрмалы подтвердил переход Давыдова из московского «Спартака» на правах аренды
2018.06.19 18:14
10
Агент Давыдова: «Денис хочет поиграть в Юрмале»
2018.06.07 12:34
Давыдов отправится в аренду в «Спартак» из Юрмалы
2018.06.07 06:56
20
Экс-тренер молодежной команды ЦСКА Гришин возглавил «Спартак» Ю
2018.04.19 20:12
8
Еременко перешел в московский «Спартак» не из «Базеля», потому что зимой его выкупил юрмальский «Спартак»
2018.02.05 18:13
15
«Спартак» объявил о трансфере Сергея Еременко
2018.02.05 16:38
13
Ринат Билялетдинов может возглавить латвийский «Спартак»
2017.02.11 15:07
1
Юрмальский «Спартак» впервые в истории стал чемпионом Латвии
2016.10.30 11:45
1
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