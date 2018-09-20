Давыдов: «Заменить Промеса теперь почти невозможно. Он – легенда «Спартака»

Нападающий «Спартака» Денис Давыдов, выступающий на правах аренды за одноименную команду из Юрмалы, считает, что потеря красно-белыми полузащитника Квинси Промеса практически невосполнима. По его словам, голландец стал легендой московского клуба.

– Без Промеса очень тяжело будет?

– Конечно, его заменить теперь почти невозможно. Он стал легендой «Спартака». Но есть молодые ребята, которые получили большой шанс. Надеюсь, воспользуются им.

– Чем особенно запомнился Промес?

– Замечательный шутник, игрок. Очень уверенный в себе человек. Хотя у иностранцев всегда больше доверия. Они могут потерять мяч – ничего страшного, еще потеря – ничего. У нас молодой футболист так не может, одна ошибка – и все, спасибо и до свидания.

– Говорят, Промес часто повторял: «Кто, если не я?»

– Было такое. У них так учат. Это у нас в России, если футболист скажет, что он в порядке, что без него не справятся, то все посчитают, что он зазнался. А Промес рассказывал, что в Голландии каждый на тренировку приходит с таким настроем. Все 25 человек, и каждый говорит – это я, я, я. И они рубятся, чтобы заслужить свое «я». В России другой менталитет, к проявлению индивидуальности по-другому относятся.

– Промес – самый сильный игрок «Спартака», с которым вы играли?

– Да. Ну, и еще Адриано.

Промес перешел из «Спартака» в «Валенсию» этим летом за 21 миллион евро.