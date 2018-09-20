Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Давыдов: «Заменить Промеса теперь почти невозможно. Он – легенда «Спартака»

Давыдов: «Заменить Промеса теперь почти невозможно. Он – легенда «Спартака»

20 сентября 2018, 14:13
6

Нападающий «Спартака» Денис Давыдов, выступающий на правах аренды за одноименную команду из Юрмалы, считает, что потеря красно-белыми полузащитника Квинси Промеса практически невосполнима. По его словам, голландец стал легендой московского клуба.

– Без Промеса очень тяжело будет?

– Конечно, его заменить теперь почти невозможно. Он стал легендой «Спартака». Но есть молодые ребята, которые получили большой шанс. Надеюсь, воспользуются им.

– Чем особенно запомнился Промес?

– Замечательный шутник, игрок. Очень уверенный в себе человек. Хотя у иностранцев всегда больше доверия. Они могут потерять мяч – ничего страшного, еще потеря – ничего. У нас молодой футболист так не может, одна ошибка – и все, спасибо и до свидания.

– Говорят, Промес часто повторял: «Кто, если не я?»

– Было такое. У них так учат. Это у нас в России, если футболист скажет, что он в порядке, что без него не справятся, то все посчитают, что он зазнался. А Промес рассказывал, что в Голландии каждый на тренировку приходит с таким настроем. Все 25 человек, и каждый говорит – это я, я, я. И они рубятся, чтобы заслужить свое «я». В России другой менталитет, к проявлению индивидуальности по-другому относятся.

– Промес – самый сильный игрок «Спартака», с которым вы играли?

– Да. Ну, и еще Адриано.

Промес перешел из «Спартака» в «Валенсию» этим летом за 21 миллион евро.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Спартак Спартак Давыдов Денис Промес Квинси
Комментарии (6)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Skull_Boy
1537443025
Если Промес легенда, тогда Титов, Тихонов, Цымбаларь и Ко вообще не игроки, вот затупок какой
Ответить
SpartakSpartakSpartak
1537443732
В Севилью, эксперты блин.
Ответить
Т34
1537447567
Незаменимых не бывает. С уходом Промеса жизнь в Спартаке не остановится. Будут игроки, не хуже. Промес тоже пришел не "звездой", никто о нем и не слышал. Вырос в Спартаке Промес, вырастут и другие.
Ответить
за ЦСКА с 1980г
1537454495
Объясните молодому,что "легенда" это когда о тебе вспоминают десятилетиями и не только болелы Спартака (Старостины, Симонян, Тихонов,Черенков,Цимбаларь, Романцев, Дасаев, И.Нетто,Ю.Гаврилов..)
Ответить
zigbert
1537457857
На счет легенды Спартака пожалуй говорить не стоит. Легенда - это выступающий за клуб длительное время игрок ,показывающий высокие результаты. Но забыть Промеса тоже нельзя ,он запомнился яркой ,результативной игрой.
Ответить
Gennadey
1537503038
Промес перешел из «Спартака» в «Валенсию» этим летом за 21 миллион евро. Вообще то он перешел в Севилью
Ответить
Главные новости
Петржела: «Не верю в «Спартак» в матче с «Зенитом»
11:47
«Атлетико» определился с позицией по продаже Альвареса «Барселоне» или «Арсеналу»
11:28
«Манчестер Сити» может продать вингера за 85 миллионов
11:10
Юран: «Мне нужна команда с большими яйцами!»
10:39
6
«Локо» предлагали организовать переход Батракова в «ПСЖ», Ротенберг счел посредника мошенником
10:27
4
«Локомотив» может арендовать легионера «Ахмата»
10:18
3
Президент клуба РПЛ – о подписании Дзюбы: «И бесплатно не нужен»
10:05
6
Шалимов высказался о Соболеве перед матчем «Зенита» со «Спартаком»
09:47
7
Президент «Галатасарая» сказал, чего ждет от Батракова
09:27
Игрок «Балтики» близок к переходу в клуб Серии A
09:12
Все новости
Все новости
5-й тур РПЛ 2026/27: расписание, трансляции и превью всех матчей
23 августа
Где смотреть матч ЦСКА – «Локомотив»: во сколько прямая трансляция: 22 августа 2026
11:33
Где смотреть матч «Ахмат» – «Ростов»: во сколько прямая трансляция: 22 августа 2026
11:31
Где смотреть матч «Факел» – «Оренбург»: во сколько прямая трансляция: 22 августа 2026
11:29
«Локомотив» может арендовать легионера «Ахмата»
10:18
3
Президент клуба РПЛ – о подписании Дзюбы: «И бесплатно не нужен»
10:05
6
Шалимов высказался о Соболеве перед матчем «Зенита» со «Спартаком»
09:47
7
Игрок «Балтики» близок к переходу в клуб Серии A
09:12
Гончаренко объяснил, почему ЦСКА уже 10 лет не может победить в РПЛ
08:30
4
Шалимов дал совет Батракову, перешедшему в «Галатасарай»
08:15
Первый тренер Батракова отреагировал на переход игрока в «Галатасарай»
01:40
4
В «Локомотиве» определились с заменой для Батракова
01:30
6
«Динамо» купит бразильского вингера за 7 миллионов
01:14
4
Реакция Мостового на переход Батракова в «Галатасарай»
00:51
1
Батраков выбрал игровой номер в «Галатасарае»
00:12
1
Ротенберг объяснил, почему не хотел отпускать Батракова в «Галатасарай»
Вчера, 23:36
4
«Манчестер Сити» интересовался Дивеевым
Вчера, 23:18
2
Тактаров готов подраться с Дзюбой за 15 миллионов рублей: «Если догоню, у него не будет шансов»
Вчера, 22:44
2
«Галатасарай» раскрыл зарплату Батракова
Вчера, 22:39
5
⚡️ Батраков стал игроком «Галатасарая»
Вчера, 22:31
6
Галактионов обратился к Батракову перед его уходом в «Галатасарай»
Вчера, 22:20
«Локомотив» в пятницу объявит имя третьего летнего новичка
Вчера, 22:11
2
Стало известно, от какой суммы отказался Батраков ради перехода в «Галатасарай»
Вчера, 21:49
«Спартак» увеличил предложение по вратарю из Первой лиги
Вчера, 21:38
6
«Локомотив» и «Галатасарай» изменили условия сделки по Батракову
Вчера, 21:24
2
Жубал из «Краснодара» сделал заявление о топливном кризисе
Вчера, 21:14
ФотоТрансфер Батракова в «Галатасарай» зарегистрирован
Вчера, 21:01
1
«Фламенго» ответил на предложение «Краснодара» по Эвертону
Вчера, 20:46
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+