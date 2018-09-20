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    Давыдов: «Заменить Промеса теперь почти невозможно. Он – легенда «Спартака»

    Нападающий «Спартака» Денис Давыдов, выступающий на правах аренды за одноименную команду из Юрмалы, считает, что потеря красно-белыми полузащитника Квинси Промеса практически невосполнима. По его словам, голландец стал легендой московского клуба.

    – Без Промеса очень тяжело будет?

    – Конечно, его заменить теперь почти невозможно. Он стал легендой «Спартака». Но есть молодые ребята, которые получили большой шанс. Надеюсь, воспользуются им.

    – Чем особенно запомнился Промес?

    – Замечательный шутник, игрок. Очень уверенный в себе человек. Хотя у иностранцев всегда больше доверия. Они могут потерять мяч – ничего страшного, еще потеря – ничего. У нас молодой футболист так не может, одна ошибка – и все, спасибо и до свидания.

    – Говорят, Промес часто повторял: «Кто, если не я?»

    – Было такое. У них так учат. Это у нас в России, если футболист скажет, что он в порядке, что без него не справятся, то все посчитают, что он зазнался. А Промес рассказывал, что в Голландии каждый на тренировку приходит с таким настроем. Все 25 человек, и каждый говорит – это я, я, я. И они рубятся, чтобы заслужить свое «я». В России другой менталитет, к проявлению индивидуальности по-другому относятся.

    – Промес – самый сильный игрок «Спартака», с которым вы играли?

    – Да. Ну, и еще Адриано.

    Промес перешел из «Спартака» в «Валенсию» этим летом за 21 миллион евро.

    Источник: «Матч ТВ»

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    20.09.2018 14:13
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +85

      Gennadey 21 сентября 2018, 07:10

      Промес перешел из «Спартака» в «Валенсию» этим летом за 21 миллион евро.
      Вообще то он перешел в Севилью

      0
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 20 сентября 2018, 18:37

      На счет легенды Спартака пожалуй говорить не стоит. Легенда - это выступающий за клуб длительное время игрок ,показывающий высокие результаты. Но забыть Промеса тоже нельзя ,он запомнился яркой ,результативной игрой.

      2
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      Рейтинг: +1756

      за ЦСКА с 1980г 20 сентября 2018, 17:41

      Объясните молодому,что "легенда" это когда о тебе вспоминают десятилетиями и не только болелы Спартака (Старостины, Симонян, Тихонов,Черенков,Цимбаларь, Романцев, Дасаев, И.Нетто,Ю.Гаврилов..)

      2
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      Рейтинг: +5072

      Т34 20 сентября 2018, 15:46

      Незаменимых не бывает. С уходом Промеса жизнь в Спартаке не остановится. Будут игроки, не хуже. Промес тоже пришел не "звездой", никто о нем и не слышал. Вырос в Спартаке Промес, вырастут и другие.

      1
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      Рейтинг: +468

      SpartakSpartakSpartak 20 сентября 2018, 14:42

      В Севилью, эксперты блин.

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      Рейтинг: +14263

      Skull_Boy 20 сентября 2018, 14:30

      Если Промес легенда, тогда Титов, Тихонов, Цымбаларь и Ко вообще не игроки, вот затупок какой

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