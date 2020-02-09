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  • Товарищеский матч. Дубль Бакаева помог «Рубину» разгромить юрмальский «Спартак»

Товарищеский матч. Дубль Бакаева помог «Рубину» разгромить юрмальский «Спартак»

9 февраля 2020, 14:11
6

«Рубин» в рамках товарищеского матча крупно выиграл у «Спартака» из Юрмалы. Встреча проходила в Турции и завершилась со счетом 4:1.

Дубль оформил новичок казанцев Солтмурад Бакаев. Он провел на поле 20 минут, а затем получил повреждение и был заменен.

Товарищеский матч

Рубин (Россия) — Спартак» (Латвия) — 4:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Давиташвили, 8; 2:0 – Бакаев, 50; 3:0 – Бакаев, 58; 4:0 – Игнатьев, 65 (с пенальти); 4:1 – Белакович, 90+1 (с пенальти).

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Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Твиттер «Рубина»
Россия. Премьер-лига Товарищеские матчи Рубин Спартак Бакаев Солтмурад
Комментарии (6)
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Томик
1581248572
А "Еврашек" из Угольных Копей он не помог победить?
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NEONFOL
1581252097
хорошо если заиграет, вообще странно отдавать молодого перспективного игрока к соперникам, и при этом оставлять тиля, мельгареху, шурле и типо того, руководство со странным чувством юмора
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