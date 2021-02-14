Алексей Еременко: «Кокорин – самый талантливый российский футболист после Аршавина»

Спортивный директор латвийского «Спартака» Алексей Еременко поделился ожиданиями от россиян в Серии А. Там играют Алексей Миранчук и Александр Кокорин.

– Оба могут хорошо себя проявить. Считаю Кокорина самым талантливым игроком России после Андрея Аршавина. Если не будет травм и голова будет на месте, у него может неплохо получиться в «Фиорентине».

То же самое с Миранчуком – чем быстрее адаптируется к жизни и тактике, тем легче будет на поле.

– Вы быстро выучили итальянский?

– А у меня не было выбора. Переводчика-то никто не предоставлял. Мне сказали: «Чем скорее выучишь язык, тем скорее заиграешь».