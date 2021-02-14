Алексей Еременко: «Кокорин – самый талантливый российский футболист после Аршавина»

Спортивный директор латвийского «Спартака» Алексей Еременко поделился ожиданиями от россиян в Серии А. Там играют Алексей Миранчук и Александр Кокорин.
– Оба могут хорошо себя проявить. Считаю Кокорина самым талантливым игроком России после Андрея Аршавина. Если не будет травм и голова будет на месте, у него может неплохо получиться в «Фиорентине».
То же самое с Миранчуком – чем быстрее адаптируется к жизни и тактике, тем легче будет на поле.
– Вы быстро выучили итальянский?
– А у меня не было выбора. Переводчика-то никто не предоставлял. Мне сказали: «Чем скорее выучишь язык, тем скорее заиграешь».
- В качестве игрока Еременко выступал в России за «Сатурн» и «Рубин».
- Кокорин сегодня, 14 февраля, может сыграть против «Сампдории».
- «Аталанта» Миранчука встретится в 17:00 по Москве с «Кальяри».
Источник: «Матч ТВ»