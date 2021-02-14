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  • Алексей Еременко: «Кокорин – самый талантливый российский футболист после Аршавина»

Алексей Еременко: «Кокорин – самый талантливый российский футболист после Аршавина»

14 февраля 2021, 13:13
9

Спортивный директор латвийского «Спартака» Алексей Еременко поделился ожиданиями от россиян в Серии А. Там играют Алексей Миранчук и Александр Кокорин.

– Оба могут хорошо себя проявить. Считаю Кокорина самым талантливым игроком России после Андрея Аршавина. Если не будет травм и голова будет на месте, у него может неплохо получиться в «Фиорентине».

То же самое с Миранчуком – чем быстрее адаптируется к жизни и тактике, тем легче будет на поле.

– Вы быстро выучили итальянский?

– А у меня не было выбора. Переводчика-то никто не предоставлял. Мне сказали: «Чем скорее выучишь язык, тем скорее заиграешь».

  • В качестве игрока Еременко выступал в России за «Сатурн» и «Рубин».
  • Кокорин сегодня, 14 февраля, может сыграть против «Сампдории».
  • «Аталанта» Миранчука встретится в 17:00 по Москве с «Кальяри».

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Италия. Серия А Фиорентина Спартак Аршавин Андрей Кокорин Александр
Комментарии (9)
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Xans
1613303659
Он о Головине вообще не слышал?)) или о Черышеве? Да тот же Миранчук? Вообще, как измеряется талант, скажите мне?)
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general.lizyukov
1613304452
/дики ржач/ )))) Лизнул так лизнул
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Plyash
1613306666
Ерёма,а ты,похоже,самый талантливый писдобол,правда,после Орлова Гены.
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NewLife
1613307279
А перед Аршавиным кто ?
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55together
1613307952
опять накурился...
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Garrincha58
1613310085
хватит уже про этого суперталанта где он покажите мне не вижу в упор
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portero
1613320686
Только он прогулял свой талант, врядли что уже получится сверкнуть, ну если только в кабаке скандальчик устроить...
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zigbert
1613400363
Рано еще говорить о таланте. На полный матч Кокорин еще играть не способен.
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Hektor 84
1613469154
Кокоша это распиареное бревно! Итальянцы скоро в этом убедятся.
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