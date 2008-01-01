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    Алексей Еременко: «Кокорин – самый талантливый российский футболист после Аршавина»

    Спортивный директор латвийского «Спартака» Алексей Еременко поделился ожиданиями от россиян в Серии А. Там играют Алексей Миранчук и Александр Кокорин.

    – Оба могут хорошо себя проявить. Считаю Кокорина самым талантливым игроком России после Андрея Аршавина. Если не будет травм и голова будет на месте, у него может неплохо получиться в «Фиорентине».

    То же самое с Миранчуком – чем быстрее адаптируется к жизни и тактике, тем легче будет на поле.

    – Вы быстро выучили итальянский?

    – А у меня не было выбора. Переводчика-то никто не предоставлял. Мне сказали: «Чем скорее выучишь язык, тем скорее заиграешь».

    • В качестве игрока Еременко выступал в России за «Сатурн» и «Рубин».
    • Кокорин сегодня, 14 февраля, может сыграть против «Сампдории».
    • «Аталанта» Миранчука встретится в 17:00 по Москве с «Кальяри».

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 13:13
    Комментарии7
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      Рейтинг: +7521

      NewLife 6 минут назад

      А перед Аршавиным кто ?

      0
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      Рейтинг: +4946

      playsh 16 минут назад

      Ерёма,а ты,похоже,самый талантливый писдобол,правда,после Орлова Гены.

      1
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      Рейтинг: +8659

      Литейный4 37 минут назад

      Кокорин талантливо обобрал свиней. Гыгыгы

      2
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      Рейтинг: +2807

      general.lizyukov 53 минуты назад

      /дики ржач/ ))))
      Лизнул так лизнул

      1
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      Рейтинг: +13

      Xans 1 час назад

      Он о Головине вообще не слышал?)) или о Черышеве? Да тот же Миранчук?
      Вообще, как измеряется талант, скажите мне?)

      2
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      Рейтинг: +2668

      neim 1 час назад

      И самый перспективный ! )))

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      Рейтинг: -1353

      Бoрат 2 часа назад

      Алексей , что тебе на голову упало ? Гыгыгы .

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