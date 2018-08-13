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    Гришин покинул юрмальский «Спартак». Он возглавлял клуб четыре месяца 

    Российский тренер Александр Гришин ушел в отставку с поста главного тренера юрмальского «Спартака».

    Гришин возглавил команду в апреле 2017 года. Под его руководством клуб сыграл в 13 матчах чемпионата Латвии: одержал семь побед, дважды сыграл вничью и четырежды проиграл.

    16 августа команда проведет ответный матч 3-го квалификационного раунда Лиги Европы против «Судувы».

    Источник: ФК «Спартак»

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    13.08.2018 01:33
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 13 августа 2018, 10:38

      если он возглавил команду с апреля 2017 почему в заголовке что он проработал четыре месяцы? да и вроде статистика результатов вполне нормальная у него, видимо причина ухода в другом.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +3559

      Axe111 13 августа 2018, 07:31

      Супер новость

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