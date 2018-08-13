Гришин покинул юрмальский «Спартак». Он возглавлял клуб четыре месяца 

Российский тренер Александр Гришин ушел в отставку с поста главного тренера юрмальского «Спартака».

Гришин возглавил команду в апреле 2017 года. Под его руководством клуб сыграл в 13 матчах чемпионата Латвии: одержал семь побед, дважды сыграл вничью и четырежды проиграл.

16 августа команда проведет ответный матч 3-го квалификационного раунда Лиги Европы против «Судувы».