Гришин покинул юрмальский «Спартак». Он возглавлял клуб четыре месяца 

если он возглавил команду с апреля 2017 почему в заголовке что он проработал четыре месяцы? да и вроде статистика результатов вполне нормальная у него, видимо причина ухода в другом.
Российский тренер Александр Гришин ушел в отставку с поста главного тренера юрмальского «Спартака».
Гришин возглавил команду в апреле 2017 года. Под его руководством клуб сыграл в 13 матчах чемпионата Латвии: одержал семь побед, дважды сыграл вничью и четырежды проиграл.
16 августа команда проведет ответный матч 3-го квалификационного раунда Лиги Европы против «Судувы».