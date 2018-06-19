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  • «Спартак» из Юрмалы подтвердил переход Давыдова из московского «Спартака» на правах аренды

«Спартак» из Юрмалы подтвердил переход Давыдова из московского «Спартака» на правах аренды

19 июня 2018, 18:14
10

Владелец «Спартака» из Юрмалы Марко Трабукки сообщил, что клуб договорился с московским «Спартаком» об аренде нападающего Дениса Давыдова.

«Мы хотели объявить об аренде Дениса Давыдова через несколько дней, но раз уж он выложил жеребьевку Лиги чемпионов для нашего клуба у себя в социальной сети, то могу подтвердить это: юрмальский «Спартак» договорился об аренде Дениса Давыдова из московского «Спартака». Срок аренды – до конца года. Он мало играл в последнее время, но хочет вернуться в футбол через игровую практику в нашем клубе. Можно сказать, хочет взять реванш.

Юрмальский «Спартак» постоянно борется за чемпионство, сыграет гарантированно четыре матча в еврокубках. Но мы надеемся, что матчей будет шесть. Видно, что Денис очень мотивирован, это радует. Через наш клуб он может показать себя в Европе или вернуться в московский «Спартак». Почему нет? Пользуясь случаем, хотел бы поблагодарить руководство московского клуба за то, что согласились на этот вариант с арендой», – сказал Трабукки.

В прошлом сезоне Давыдов провел «Спартак» лишь один матч в Кубке России. За вторую команду красно-белых он сыграл в ФНЛ 21 встречу, забил два гола и сделал две результативные передачи.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Спартак Спартак Давыдов Денис
Комментарии (10)
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Куртуазные манеры
1529421500
Пристроили нашего Месси. Хоть не не стройку.
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Антимат
1529421788
Следующая команда - кооператив извозчиков. Путь жертвы лимитных дурных денег.
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Федя Кабак
1529421867
Что то наш Месси быстро заглох)))
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Vickont
1529421894
Во, "Месси" погнал в европу)
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Гуус
1529423820
Ну хоть в лч поиграет)))
Ответить
OfaZavr
1529428147
ну пусть попробует, может и вправду вернется в футбол, но если и здесь ничего путного не покажет то все, так и останется вечно подающим надежды играя в средненьких клубах.
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Мары
1529438295
Давай Денис. Не вешай нос.
Ответить
sined1951
1529478019
Бестолковое решение. Значительно лучше было-бы уйти в аренду в команды из нижней таблицы РФПЛ или в сильную команду ФНЛ.
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zigbert
1529487212
Надо играть и доказывать свою состоятельность.
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aam
1529499406
Уровень спартака из юрмалы ему обеспечен. А нужен ли такой уровень Спартаку из москвы???
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