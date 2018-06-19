«Спартак» из Юрмалы подтвердил переход Давыдова из московского «Спартака» на правах аренды

Владелец «Спартака» из Юрмалы Марко Трабукки сообщил, что клуб договорился с московским «Спартаком» об аренде нападающего Дениса Давыдова.

«Мы хотели объявить об аренде Дениса Давыдова через несколько дней, но раз уж он выложил жеребьевку Лиги чемпионов для нашего клуба у себя в социальной сети, то могу подтвердить это: юрмальский «Спартак» договорился об аренде Дениса Давыдова из московского «Спартака». Срок аренды – до конца года. Он мало играл в последнее время, но хочет вернуться в футбол через игровую практику в нашем клубе. Можно сказать, хочет взять реванш.

Юрмальский «Спартак» постоянно борется за чемпионство, сыграет гарантированно четыре матча в еврокубках. Но мы надеемся, что матчей будет шесть. Видно, что Денис очень мотивирован, это радует. Через наш клуб он может показать себя в Европе или вернуться в московский «Спартак». Почему нет? Пользуясь случаем, хотел бы поблагодарить руководство московского клуба за то, что согласились на этот вариант с арендой», – сказал Трабукки.

В прошлом сезоне Давыдов провел «Спартак» лишь один матч в Кубке России. За вторую команду красно-белых он сыграл в ФНЛ 21 встречу, забил два гола и сделал две результативные передачи.