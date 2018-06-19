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    «Спартак» из Юрмалы подтвердил переход Давыдова из московского «Спартака» на правах аренды

    Владелец «Спартака» из Юрмалы Марко Трабукки сообщил, что клуб договорился с московским «Спартаком» об аренде нападающего Дениса Давыдова.

    «Мы хотели объявить об аренде Дениса Давыдова через несколько дней, но раз уж он выложил жеребьевку Лиги чемпионов для нашего клуба у себя в социальной сети, то могу подтвердить это: юрмальский «Спартак» договорился об аренде Дениса Давыдова из московского «Спартака». Срок аренды – до конца года. Он мало играл в последнее время, но хочет вернуться в футбол через игровую практику в нашем клубе. Можно сказать, хочет взять реванш.

    Юрмальский «Спартак» постоянно борется за чемпионство, сыграет гарантированно четыре матча в еврокубках. Но мы надеемся, что матчей будет шесть. Видно, что Денис очень мотивирован, это радует. Через наш клуб он может показать себя в Европе или вернуться в московский «Спартак». Почему нет? Пользуясь случаем, хотел бы поблагодарить руководство московского клуба за то, что согласились на этот вариант с арендой», – сказал Трабукки.

    В прошлом сезоне Давыдов провел «Спартак» лишь один матч в Кубке России. За вторую команду красно-белых он сыграл в ФНЛ 21 встречу, забил два гола и сделал две результативные передачи.

    Источник: Чемпионат.ком

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    19.06.2018 18:14
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +411

      aam 20 июня 2018, 15:56

      Уровень спартака из юрмалы ему обеспечен. А нужен ли такой уровень Спартаку из москвы???

      0
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    • ...
      Рейтинг: +100733

      zigbert 20 июня 2018, 12:33

      Надо играть и доказывать свою состоятельность.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +846

      sined1951 20 июня 2018, 10:00

      Бестолковое решение. Значительно лучше было-бы уйти в аренду в команды из нижней таблицы РФПЛ или в сильную команду ФНЛ.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +23534

      Мары 19 июня 2018, 22:58

      Давай Денис.
      Не вешай нос.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 19 июня 2018, 20:09

      ну пусть попробует, может и вправду вернется в футбол, но если и здесь ничего путного не покажет то все, так и останется вечно подающим надежды играя в средненьких клубах.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +380

      Гуус 19 июня 2018, 18:57

      Ну хоть в лч поиграет)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2287

      Vickont 19 июня 2018, 18:24

      Во, "Месси" погнал в европу)

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2116

      Федя Кабак 19 июня 2018, 18:24

      Что то наш Месси быстро заглох)))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +718

      Антимат 19 июня 2018, 18:23

      Следующая команда - кооператив извозчиков. Путь жертвы лимитных дурных денег.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +957

      Куртуазные манеры 19 июня 2018, 18:18

      Пристроили нашего Месси. Хоть не не стройку.

      5
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