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    • Радимов одним словом описал выступление Соболева за «Зенит»

    Радимов одним словом описал выступление Соболева за «Зенит»

    Бывший игрок «Зенита» Владислав Радимов высказался об игре Александра Соболева за команду.

    – Даст ли Сергей Семак шанс Соболеву?

    – То, что он сразу будет в составе, вам никто гарантировать не может. У Семака так не бывает. Тот же Клаудиньо остаeтся на скамейке, если он не соответствует уровню. Всe зависит от Соболева.

    Если брать полгода, которые он провeл в «Зените», то это провал, но это если бы его покупали на полгода. А так – у него ещe несколько лет контракта. Всe зависит только от него, в «Зените» конкуренция выше, чем в «Спартаке».

    • 27-летний Соболев перешел в «Зенит» из «Спартака» в августе 2024 года за 10 миллионов евро.
    • Форвард провел за петербуржцев в этом сезоне 16 игр, забил 2 гола, отдал 1 передачу.
    • Сейчас «Зенит» на сборе в Катаре.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    19.01.2025 20:32
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    Комментарии (3)
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    Cleaner
    1737308350
    Сейчас все бразилы Зенитовские поразбегутся, и у Дельфина появится шанс ПОНЫРЯТЬ в питерский газон. Но Соболь даже этим шансом не воспользуется. Потому как Зенит - не его уровень. Дельфиний уровень это КС, Химки или Факел...
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    Интерес
    1737310742
    Посмотрим.
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    subbotaspartak
    1737350646
    Радимов: Внимание! Выступает АААААААА Соболев!!!!!!
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