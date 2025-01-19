Радимов одним словом описал выступление Соболева за «Зенит»

Бывший игрок «Зенита» Владислав Радимов высказался об игре Александра Соболева за команду.

– Даст ли Сергей Семак шанс Соболеву?

– То, что он сразу будет в составе, вам никто гарантировать не может. У Семака так не бывает. Тот же Клаудиньо остаeтся на скамейке, если он не соответствует уровню. Всe зависит от Соболева.

Если брать полгода, которые он провeл в «Зените», то это провал, но это если бы его покупали на полгода. А так – у него ещe несколько лет контракта. Всe зависит только от него, в «Зените» конкуренция выше, чем в «Спартаке».