Радимов одним словом описал выступление Соболева за «Зенит»

Бывший игрок «Зенита» Владислав Радимов высказался об игре Александра Соболева за команду.
– Даст ли Сергей Семак шанс Соболеву?
– То, что он сразу будет в составе, вам никто гарантировать не может. У Семака так не бывает. Тот же Клаудиньо остаeтся на скамейке, если он не соответствует уровню. Всe зависит от Соболева.
Если брать полгода, которые он провeл в «Зените», то это провал, но это если бы его покупали на полгода. А так – у него ещe несколько лет контракта. Всe зависит только от него, в «Зените» конкуренция выше, чем в «Спартаке».
- 27-летний Соболев перешел в «Зенит» из «Спартака» в августе 2024 года за 10 миллионов евро.
- Форвард провел за петербуржцев в этом сезоне 16 игр, забил 2 гола, отдал 1 передачу.
- Сейчас «Зенит» на сборе в Катаре.