Мостовой: «Я убеждал Макелеле перейти в «Сельту»

Бывший полузащитник «Сельты» Александр Мостовой сообщил, что Клод Макелеле появился в клубе благодаря ему.

«Когда нам в «Сельте» сказали, что могут подписать Макелеле, то я сразу поддержал такую идею. Я сказал, что однозначно нужно его подписывать! Я был одним из первых, кто позвонил Макелеле тогда из Испании, поскольку владел французским языком. Я еще помнил его по игре за «Нант». Я сказал Клоду, что ему стоит соглашаться на предложение «Сельты» и что он об этом не пожалеет. В итоге он приехал и стал одним из лучших полузащитников мира.

Быстро ли прошла его адаптация? Да, все было хорошо. Он влился в нашу команду и всего через несколько сезонов его купил «Реал». Я всегда называю Макелеле и Мазиньо лучшими футболистами центра поля, с которыми мне довелось поиграть. Я многих игроков видел в футболе, но связка Мазиньо и Макелеле – это просто фантастика», – сказал Мостовой.