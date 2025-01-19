Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Лига чемпионов Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Зимний кубок РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Греция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    2 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    3 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?

    Мостовой: «Я убеждал Макелеле перейти в «Сельту»

    Бывший полузащитник «Сельты» Александр Мостовой сообщил, что Клод Макелеле появился в клубе благодаря ему.

    «Когда нам в «Сельте» сказали, что могут подписать Макелеле, то я сразу поддержал такую идею. Я сказал, что однозначно нужно его подписывать! Я был одним из первых, кто позвонил Макелеле тогда из Испании, поскольку владел французским языком. Я еще помнил его по игре за «Нант». Я сказал Клоду, что ему стоит соглашаться на предложение «Сельты» и что он об этом не пожалеет. В итоге он приехал и стал одним из лучших полузащитников мира.

    Быстро ли прошла его адаптация? Да, все было хорошо. Он влился в нашу команду и всего через несколько сезонов его купил «Реал». Я всегда называю Макелеле и Мазиньо лучшими футболистами центра поля, с которыми мне довелось поиграть. Я многих игроков видел в футболе, но связка Мазиньо и Макелеле – это просто фантастика», – сказал Мостовой.

    • Макелеле перешел в «Сельту» из «Марселя» в 1998 году.
    • В 2000-2003 годах Клод был в «Реале».
    • Затем игрок выступал за «Челси» и «ПСЖ».

    Новости по теме
    Мостовой прокомментировал уход Вендела из «Зенита» 12
    Мостовой: «Спартак» останется самым большим клубом в карьере Абаскаля»
    Мостовой – о трансфере Луиса Энрике: «Бешеные деньги и однозначная переплата»
    Источник: «РБ Спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    19.01.2025 18:12
    Рекомендуем
    Комментарии (2)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Цугундeр
    1737300864
    А не ты в ЦК партии насчёт Горбачёва подсуетился?)
    Ответить
    ...уефан
    1737311737
    ...так он, ещё и Царь трансферов!)...
    Ответить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+
    Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
    Полная версия
    • Читайте нас: 