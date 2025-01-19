Мостовой прокомментировал отъезд Станковича со сборов «Спартака»

Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой отреагировал на информацию, что главному тренеру красно-белых Деяну Станковичу пришлось покинуть сборы по семейным обстоятельствам.

«В плане футбола ничего не будет. Есть же тренерский штаб, есть человек 10, а может и больше. Ничего страшного, команда же тренируется, футболисты так же готовятся. Тем более полтора месяца до старта чемпионата – это не влияет. Это очень частая история. Главное, чтобы у него там все было нормально в семье», – сказал Мостовой.