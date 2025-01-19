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    • Мостовой прокомментировал отъезд Станковича со сборов «Спартака»

    Мостовой прокомментировал отъезд Станковича со сборов «Спартака»

    Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой отреагировал на информацию, что главному тренеру красно-белых Деяну Станковичу пришлось покинуть сборы по семейным обстоятельствам.

    «В плане футбола ничего не будет. Есть же тренерский штаб, есть человек 10, а может и больше. Ничего страшного, команда же тренируется, футболисты так же готовятся. Тем более полтора месяца до старта чемпионата – это не влияет. Это очень частая история. Главное, чтобы у него там все было нормально в семье», – сказал Мостовой.

    • Об отъезде Станковича стало известно вчера.
    • Сбор в Белеке продлится до 20 января.
    • После 18 туров «Спартак» занимает 3-е место в РПЛ с 37 очками и отставанием в 2 балла от лидера.

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    Источник: Metaratings.ru

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    19.01.2025 14:08
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    Комментарии (6)
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    Кривая да нелёгкая
    1737285500
    Абаскаль сбежал страшно, а станок уехал не страшно) потом будете ныть чем занимались в предсезонку)
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    Цугундeр
    1737286371
    Минуты просветления от делирия, или особенности ремиссии при опиоидной зависимости?) Ведь может Царь глаголить истину, хоть и в бреду..
    Ответить
    ilya-ilya-google
    1737312664
    Мостовой всë должен прокомментировать
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    СПОРТ 21 века
    1737334939
    Александр в каждой дырке затычка. Порой так хочется сказать: "Эй, там, у кого ещё есть дырка, вам на помощь позовём Александра". Дмитрий Губерниев точно оценит такие старания...
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