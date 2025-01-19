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    • Пономарев предложил снизить зарплату российским игрокам до 10 тысяч долларов в месяц

    Пономарев предложил снизить зарплату российским игрокам до 10 тысяч долларов в месяц

    Бывший защитник ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарeв высказался о зарплатах российских игроков.

    «Есть вопросы к РФС. Надо установить российским футболистам оклад 10 тысяч долларов в месяц. Всe! Не больше. Тем более с нашим экономическим положением.

    Посмотрите, какую зарплату и пенсию в общей массе люди получают. 10 тысяч долларов или евро для футболистов – это нормально, достаточно. Миллион рублей, получается. Почему им этого мало будет? Получают сумасшедшие деньги уже в 18 лет и не знают, что с ними делать.

    Машину купить не хватит? Правильно. А как мы раньше играли? Машина «Волга» стоила шесть тысяч рублей. Мы получали 300 рублей. 180 рублей – зарплата, ещe 120 мы получали как лейтенанты, ещe по 70 рублей – за победу, да и то если на трибунах 30 тысяч будет. Вот и всe. Ничего, как-то жили, гуляли.

    На машину, конечно, копить было практически невозможно. А они сейчас любую машину сразу покупают. Ни черта больше нигде таких зарплат нет! Плевать, что они расстроятся, если снизить зарплаты. Пускай на Запад едут, может, там больше заплатят. Я бы так с удовольствием сделал», – сказал Пономарeв.

    • Пономарев выступал за ЦСКА в 1962–1969 годах, ранее играл за калининскую «Волгу» и дубль «Динамо».
    • В сборной СССР играл в 1964–1969 годах, занял 4-е место на ЧМ-1966 в ее составе.
    • В начале 1990-х годов Пономарев тренировал челябинский «Зенит».

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    Источник: Legalbet

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    19.01.2025 15:53
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    Комментарии (7)
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    andrei-sarap-yandex
    1737292073
    ЗОЛОТЫЕ СЛОВА
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    Arvlad
    1737293962
    Кстати, "с нашим экономическим положением" общественная организация Футбольная федерация может возможно регулировать уровень заработной платы игроков бюджетных клубов - частные клубы решают эти вопросы сами, без общественных организаций... Я так думаю...
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    Борис34684
    1737296682
    Все правильно аксакал говорит, футбол для кого, для футболистов или для болельщиков. Получается для футболистов, скоро на стадионы и силком не загонишь а футболисты получают миллионами, за что не понятно. Тем более такая ситуация в стране и в мире.
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    baggio80
    1737297404
    200 000 рублей в месяц, а всё остальное — в виде бонусов.
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    val69
    1737298719
    Я не знаю, где он видел "волгу" За 6000....в 70-х она стоила 15....деменция....
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    Интерес
    1737311331
    Если им положить 10000 евреек в месяц,то они,по слухам,сразу все разбегутся по реалам,барселонам и бавариям.А остальные,наверное,пойдут на объекты народного хозяйства и вытеснят всех надоевших всем гастеров.Вот заживём!!!
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