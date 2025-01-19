Пономарев предложил снизить зарплату российским игрокам до 10 тысяч долларов в месяц

Бывший защитник ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарeв высказался о зарплатах российских игроков.

«Есть вопросы к РФС. Надо установить российским футболистам оклад 10 тысяч долларов в месяц. Всe! Не больше. Тем более с нашим экономическим положением.

Посмотрите, какую зарплату и пенсию в общей массе люди получают. 10 тысяч долларов или евро для футболистов – это нормально, достаточно. Миллион рублей, получается. Почему им этого мало будет? Получают сумасшедшие деньги уже в 18 лет и не знают, что с ними делать.

Машину купить не хватит? Правильно. А как мы раньше играли? Машина «Волга» стоила шесть тысяч рублей. Мы получали 300 рублей. 180 рублей – зарплата, ещe 120 мы получали как лейтенанты, ещe по 70 рублей – за победу, да и то если на трибунах 30 тысяч будет. Вот и всe. Ничего, как-то жили, гуляли.

На машину, конечно, копить было практически невозможно. А они сейчас любую машину сразу покупают. Ни черта больше нигде таких зарплат нет! Плевать, что они расстроятся, если снизить зарплаты. Пускай на Запад едут, может, там больше заплатят. Я бы так с удовольствием сделал», – сказал Пономарeв.